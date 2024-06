Des pirates ont trouvé une méthode infaillible pour voler vos codes d’authentification, voici comment ils s’y prennent

Des cybercriminels ont trouvé un nouveau moyen de contourner l'authentification à deux (2FA) facteurs. Ils utilisent des robots alimentés à l’intelligence artificielle pour obtenir les codes de sécurité envoyés aux utilisateurs et accéder à leurs comptes.

L'authentification à deux facteurs (2FA) est devenue une norme de sécurité sur de nombreuses plateformes en ligne. Elle ajoute une couche supplémentaire de protection pour les comptes des utilisateurs. En plus du mot de passe habituel, ces derniers doivent fournir un code de sécurité envoyé par SMS, email, ou via une application.

Cette méthode a prouvé son efficacité pour protéger les comptes même si le mot de passe est compromis. Toutefois, des campagnes de phishing, comme celle qui avait ciblé les utilisateurs d'Instagram sous prétexte de violations des droits d'auteur, et des fuites massives de données exposant des codes 2FA, montrent que cette methode n'est pas infaillible.

Les hackers utilisent des robots qui peuvent imiter des voix grâce à l’IA pour vous voler votre code de connexion

Malheureusement, des cybercriminels ont développé une nouvelle technique pour contourner cette protection. Une enquête de Kaspersky révèle que les pirates utilisent des tactiques de phishing sophistiquées pour inciter les utilisateurs à révéler leur code de sécurité. Avec les identifiants de compte, qu’ils obtiennent souvent en exploitant des bases de données divulguées sur internet ou via des attaques de phishing et le code 2FA, ils peuvent accéder au compte ciblé.

Pour obtenir le code de sécurité, les cybercriminels utilisent un robot OTP (One-Time Password). Celui-ci appelle la victime sur le numéro de téléphone qui reçoit le code de connexion. En se faisant passer pour un représentant d'une organisation de confiance, il suit un script prédéfini pour persuader la cible de communiquer le code de sécurité. Ces derniers peuvent imiter le ton et l'urgence d'un appel légitime, usurper l'identité d'organisations comme les banques, les services de paiement, et même choisir entre une voix masculine et féminine générée par l'IA.

Les robots OTP sont disponibles sur le marché noir sur Internet et les canaux Telegram fréquentés par les hackers. Ils sont proposés via un abonnement, à des prix dérisoires et ils viennent même avec un support technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c’est que leur configuration est simple et ne nécessite pas de compétences informatiques avancées.

Source : Kaspersky