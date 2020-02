Google Photos a bien envoyé vos vidéos privées à des inconnus, Google le reconnaît

Google vient d’alerter certains utilisateurs de Google Photos : ils ont été victimes d’une énorme faille de sécurité. Durant un temps, le service a envoyé leurs vidéos à des inconnus, ou ils ont eux-mêmes reçu des vidéos qui ne leur appartenaient pas.



Une importante faille de sécurité a affecté les services Google entre le 21 et le 25 novembre 2019. Dans un mail envoyé aux personnes concernées, le géant de Mountain View admet que cette faille a touché Google Photos et Google Takeout. Selon lui, un petit nombre d’utilisateurs du service ont reçu en privé des vidéos qui ne leur appartenaient pas.

Google s’excuse pour ce « problème technique »

Quand on dépose ses photos et vidéos sur le Cloud, est-on bien certain que celles-ci sont réellement sécurisées et que personne n’y a accès, à part les proches avec lesquels on les partage volontairement ? La question peut être légitimement posée suite au bug que Google vient d’ouvertement reconnaître, bug qui a affecté son service Google Photos en novembre dernier.

Google explique dans son message avoir été victime d’un « problème technique ». Son service de partage et de récupération de données Google Takeout, couplé à Google Photos, a fait parvenir à certains des utilisateurs des vidéos appartenant à d’autres personnes. « Malheureusement, pendant cette période, certaines vidéos de Google Photos ont été incorrectement exportées vers des archives d’utilisateurs indépendants. Une ou plusieurs vidéos de votre compte Google Photos ont été affectées par ce problème », explique Google dans son mail. « Si vous avez téléchargé vos données, elles sont peut-être incomplètes, et elles peuvent contenir des vidéos qui ne sont pas les vôtres », ajoute l’entreprise.

Selon la firme, le problème a été identifié et rapidement résolu. Google recommande à ses utilisateurs de réaliser une nouvelle exportation de leurs données et de supprimer leur ancienne sauvegarder. L’entreprise s’excuse pour les désagréments, sans donner davantage de détails sur l’origine du bug. Google ne communique pas non plus sur le nombre de vidéos concernées, mais selon 9to5Google, le problème concernerait 0,01% d’utilisateurs de Google Photos et de Google Takeout. Si ce chiffre peut paraître ridiculement bas, recense que Google Photos compte quand même plus d’un milliard d’adeptes dans le monde.

