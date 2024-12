Google Photos vous permet maintenant d’annuler une sauvegarde en ligne, voici à quoi ça sert

Google Photos vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité pour gérer ses sauvegardes : la suppression des fichiers stockés sur le cloud. Cette nouveauté est vraiment utile pour les utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle de leurs données.

Google Photos continue de s’imposer comme une plateforme incontournable pour gérer ses contenus multimédias. Autrefois limité à un simple service de stockage, l’application a énormément évolué, intégrant des outils de retouche photo avancés et des fonctionnalités pratiques. Parmi les récentes nouveautés, on retrouve la sauvegarde automatique des dossiers d’ordinateur, accessible directement depuis le web. Aujourd’hui, Google ajoute une fonctionnalité inédite : la possibilité de supprimer les fichiers sauvegardés sur le cloud depuis un appareil spécifique.

Baptisée « Annuler la sauvegarde pour cet appareil », cette option permet donc de retirer du cloud tous les contenus téléchargés depuis un appareil précis. Les photos et vidéos supprimées resteront disponibles dans le stockage local de l’appareil, sauf si elles sont effacées manuellement. Google précise toutefois que les fichiers supprimés seront également retirés des albums partagés. Cette suppression concerne uniquement les fichiers téléchargés depuis l’appareil où la fonctionnalité est activée. Les contenus sauvegardés depuis d’autres sources restent intacts.

Google Photos simplifie la gestion des sauvegardes automatiques sur le cloud

Pour activer cette option, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application, sous la section « Sauvegarde ». Une fois activée, la fonctionnalité supprime les fichiers sauvegardés sur le cloud tout en préservant ceux restés sur l’appareil. Elle permet également de mieux organiser son espace cloud, particulièrement utile pour les utilisateurs qui souhaitent libérer de l’espace sans perdre leurs données locales. Cette option complète la sauvegarde automatique des dossiers d’ordinateur, introduite récemment, qui facilite la synchronisation des contenus sans installer de logiciels supplémentaires.

Avec ces évolutions, Google Photos offre une gestion des sauvegardes plus flexible et complète. La nouvelle option d’annulation de sauvegarde répond à un besoin croissant de mieux contrôler son espace cloud ou de libérer de la place. Cette avancée s’inscrit dans une série d’améliorations visant à faire de cette petite appli bien plus qu’une simple plateforme de stockage. Déjà disponible pour les utilisateurs iOS, elle devrait prochainement s’étendre à Android.