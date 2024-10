Google Photos va vous offrir plus de contrôle sur vos sauvegardes grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google Photos s’apprête à introduire une option permettant de libérer de l’espace dans le cloud en supprimant facilement les sauvegardes d’un appareil spécifique. Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui souhaitent contrôler plus efficacement leurs stockées photos en ligne.

Google Photos ne cesse de s'améliorer pour offrir plus de contrôle à ses utilisateurs. Récemment, l’application a intégré des options de retouche avancée comme le HDR sans perte de qualité et la sauvegarde automatique de dossiers. Ces innovations montrent l’ambition de Google de faire de son appli un outil complet, au-delà de la simple gestion d’images. Désormais, l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité promet de simplifier la gestion des sauvegardes en ligne, en s’adaptant aux besoins de son public.

Cette option a été repérée dans la version 6.87 de Google Photos. Elle permettra aux utilisateurs de supprimer en masse toutes les photos sauvegardées depuis un appareil spécifique dans le cloud, sans toucher aux fichiers locaux sur ce dernier. Cette solution s’avère particulièrement utile pour ceux qui activent par erreur la sauvegarde automatique ou ceux souhaitant alléger leur espace de stockage sans effacer les fichiers d’origine.

Google Photos introduit une gestion simplifiée des sauvegardes en ligne

La gestion des sauvegardes dans Google Photos va être facilitée, avec la possibilité de libérer de l’espace en ligne en supprimant les sauvegardes d’un appareil précis tout en gardant intactes les photos stockées localement. Cette option, accessible depuis les paramètres de l’application, offrira une gestion rapide et sécurisée des sauvegardes. C’est un réel avantage pour les utilisateurs qui cherchent à mieux organiser leur espace cloud. Ils pourront supprimer les photos et vidéos d’anciens appareils tout en conservant les fichiers originaux sur leur téléphone.

En parallèle, Google Photos prépare également une nouvelle section “Info IA” qui informera les utilisateurs lorsqu’une image a été retouchée grâce aux outils IA de Google, comme Magic Eraser. Ce nouvel espace apportera plus de transparence sur les modifications effectuées. Il permet aussi aux utilisateurs de mieux suivre et organiser leurs photos retouchées. Avec ces nouvelles options, Photos poursuit son développement pour offrir davantage de possibilités en photographie, retouche et gestion du stockage en ligne, afin de renforcer son utilité.

Source : Android Authority