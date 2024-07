Google Photos va vous permettre de masquer les gens que vous n’aimez pas, ces indices le prouvent

Dans un monde où nos souvenirs numériques sont omniprésents, Google Photos s'efforce d'offrir plus de contrôle à ses utilisateurs. Des indices récents révèlent qu'une nouvelle fonctionnalité permettant de masquer facilement les visages indésirables pourrait être déployée prochainement.

Google Photos continue d'améliorer son application avec des mises à jour régulières. Récemment, une nouvelle version a introduit un gestionnaire plus intelligent pour aider à libérer de l'espace de stockage. Celui-ci identifie et suggère de supprimer les photos floues, les captures d'écran inutiles et les vidéos volumineuses. Ces changements visent à rendre l'application plus conviviale et fonctionnelle.

En mai dernier, nous avions mentionné le développement d'une fonctionnalité qui va permettre de masquer certains visages dans les souvenirs de Google Photos. Cette option, destinée à offrir un contrôle plus subtil sur les photos apparaissant dans la section “Souvenirs”, pourrait bientôt être disponible. En effet, des indices repérés dans le code de la dernière version de l'application sur Android suggèrent qu'elle est proche d'être finalisée.

Voici comment vous pourrez masquer facilement des visages dans Google Photos

Actuellement, pour masquer un visage dans Google Photos, les utilisateurs doivent naviguer dans plusieurs menus. Avec la nouvelle mise à jour, ce processus sera simplifié. Pour ce faire, il suffira d'ouvrir une photo, d'accéder à la section “Personnes” en glissant vers le haut, puis de cliquer sur l'icône des trois points à côté du visage à masquer. Enfin, il faudra sélectionner “Masquer visage des souvenirs”. Cette option, accessible via Paramètres > Préférences > Souvenirs > Masquer personnes et animaux, offrira un moyen plus intuitif de gérer l'apparition de certains visages dans les souvenirs.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour le grand public, elle pourrait être déployée dans les prochaines semaines ou mois. Cela permettra aux utilisateurs de mieux gérer leurs souvenirs, en évitant les rappels indésirables de certaines personnes. Google continue ainsi d'affiner ses outils pour répondre aux besoins émotionnels et pratiques de ses utilisateurs, en facilitant la gestion de leur médias. En attendant, il est conseillé de surveiller les mises à jour de l'application Google Photos pour accéder à cette nouvelle option dès sa sortie.

Source : androidauthority