Google Photos va faciliter la recherche de vos souvenir grâce à l’IA, voici comment ça marche

Google Photos se prépare à une refonte importante avec l'introduction de nouveaux filtres de recherche. Ces derniers vont faciliter la navigation et rendre la recherche de photos plus précise.

Google Photos, l'une des applications de gestion de photos les plus populaires, s'apprête à recevoir une mise à jour significative. Celle-ci promet d'introduire des fonctionnalités qui simplifieront grandement son utilisation. Parmi les nouveautés, on retrouve une nouvelle interface, des options pour ajuster la vitesse de lecture des vidéos, ainsi que des outils améliorés pour le partage de photos et l'édition de vos souvenirs.

Dans la version 6.94 de Google Photos, des chaînes de code récemment découvertes par un de nos confrères révèlent l'arrivée prochaine de deux nouveaux filtres de recherche : “Plus récent” et “Meilleure correspondance”. Le premier va permettre de trier les résultats de recherche par date. Il va afficher les photos les plus récentes en premier. Le second, quant à lui, va affiner les résultats pour ne montrer que les images correspondant réellement aux requêtes des utilisateurs. Ces nouveaux outils permettront donc de gagner du temps et d'améliorer la précision pour retrouver ses souvenirs.

Google introduit des filtres qui utilisent l’intelligence artificielle pour simplifier la recherche dans Photos

Pour utiliser ces nouveaux filtres de recherche, il suffira d'ouvrir l'application Google Photos et de saisir un mot-clé dans la barre de recherche. Le filtre “Plus récent” permettra ainsi de trier les photos par ordre chronologique, en mettant en avant les plus récentes. Le filtre “Meilleure correspondance”, quant à lui, se concentrera sur les photos qui répondent le mieux à la recherche et éliminera donc les images non pertinentes. Par exemple, une recherche pour “fleur” ne montrera que des photos contenant des fleurs, grâce à ce filtre basé sur l’IA de Google.

En plus de ces nouveaux filtres, Google travaille également sur la possibilité d'afficher des albums qui défilent directement dans les résultats de recherche. Cette fonctionnalité permettra de parcourir plus facilement ces derniers sans quitter l'écran de recherche. Bien que ces nouveautés ne soient pas encore disponibles dans la version actuelle de Google Photos, elles devraient être déployées prochainement.

Source : Android Authority