Google Photos permettra enfin d’importer facilement des clichés d’autres applications

Google Photos va prochainement avoir le droit à une nouvelle mise à jour qui va apporter bon nombre de fonctionnalités. Il sera possible d’importer plus facilement des clichés stockés sur d’autres applications. Le design va aussi être revu.

Google Photos continue de s’améliorer avec le temps et devient de plus en plus indispensable pour les utilisateurs d'Android. La prochaine mise à jour promise par Google va améliorer pas mal de choses, notamment en facilitant l’importation de photos de services tiers.

Google a présenté ses nouveautés sur son site officiel. La première est une réorganisation des albums. Il sera possible de rajouter des filtres pour trouver un album en particulier plutôt que de naviguer à vue. L’affichage en listes fait aussi son entrée pour faciliter les recherches. Plus encore, Google inclut une fonctionnalité intéressante, puisqu’un onglet permet désormais d’importer facilement des photos d’autres services. Vous avez des clichés stockés ailleurs ? Mettez les facilement sur Photos.

Google Photos permet de mieux retrouver vos screenshots

Si vous êtes du genre à prendre beaucoup de screenshots ou à sauvegarder des mèmes (sans activer la synchro automatique), cette nouveauté pourrait vous plaire. Un raccourci va apparaître sur la page d’accueil pour retrouver facilement vos dernières captures au cas où vous les auriez oubliées (cela nous arrive à tous). Très pratique !

Enfin, Google Photos va permettre de partager plus facilement ses albums et surtout de voir avec qui. Le design de l’onglet « Partager » va être revu et il sera aisé de voir qui peut accéder à telle photo. Il est vrai que cette section de l’application est aujourd’hui bien fouillis et avait besoin d'un gros coup de polish. Il était temps !

Ces nouveautés arriveront très prochainement dans une mise à jour. Google s’est bien gardé de donner une date précise puisque pour le moment, nous n’avons qu’un vague « dans les prochaines semaines ». Ne reste maintenant qu’à attendre sagement. Une mise à jour qui devrait faciliter la vie des adeptes de l’application, et ils sont très nombreux. Il est vrai qu'elle est aujourd'hui devenue un incontournable.

Source : Google