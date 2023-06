Google Photos connaît un gros lifting, le casque Vision Pro d’Apple coûte plus de 1500 dollars à fabriquer, c’est le récap

L’application Google Photos connaît un profond lifting de son menu paramètres, le casque d’Apple coûte moins de la moitié de son prix à fabriquer et les QR Code connaissent une nouvelle jeunesse grâce à l’IA, c’est le récap !

C’est l’heure du récap du 7 juin 2023. Aujourd’hui, on a un casque de réalité augmentée qui dévoile son prix de fabrication, des QR Codes qui deviennent plus jolis grâce à l’IA ainsi qu’une célèbre application de photos qui revoit ses paramètres en profondeur. C’est parti !

Google Photos revoit en profondeur son menu des paramètres

Google Photos est l’une des applications les plus populaires de la planète et si Google la met régulièrement à jour, elle traîne des petites choses un peu surannées. C’était le cas du menu des paramètres… jusqu’à aujourd’hui. En effet, une nouvelle update le revoit en profondeur. Désormais, ce ne sont que six sous menus qui s’affichent : Sauvegarde, Notifications, Préférences, Partage, Applis et Appareils ainsi que Confidentialité. Une interface plus claire, il était temps.

Lire – Google Photos s’offre une refonte bien méritée de ses paramètres

Les QR Codes révolutionnés grâce à l’IA

Les QR Codes, c’est moche. Afin d’améliorer la situation, un programmeur du nom de nhciao a imaginé des QR Codes « habillés » par des éléments graphiques inspirés par le monde du manga ou des estampes japonaises. Le programmeur a partagé ses créations sur Reddit, affirmant avoir utilisé l’IA pour obtenir ce résultat. Pour le moment, il ne s’agit que d’une création d’artiste, mais cela pourrait inspirer des acteurs du marché…

Lire – Il révolutionne les QR codes grâce à l’IA générative, les étiquettes ne seront plus jamais les mêmes

L’Apple Vision Pro coûte moins de la moitié de son prix à produire

Lundi dernier, Apple a dévoilé le Vision Pro, son casque de réalité augmentée. Il sera commercialisé en 2024 à un tarif de 3500 dollars, ce qui le réserve donc à un public de niche. Mais combien coûte-t-il à produire ? Des chercheurs chinois ont analysé le casque ainsi que chaque élément qui le compose pour arriver à la conclusion qu'il ne coûte « que » 1500 dollars à produire, soit moins de la moitié de son prix final. Attention toutefois, puisque tout cela ne compte pas les coûts du transport, du marketing ainsi que de la R&D, difficiles à quantifier sur de tels produits.

Lire – Apple Vision Pro : voici combien coûte la fabrication du casque de réalité mixte