Google est en panne sur Android : impossible de lancer une recherche !

Google est en panne sur les smartphones Android. D'après une pluie de témoignages apparus sur la toile, l'application moteur de recherche est complètement hors service. Le géant de Mountain View a visiblement déployé une mise à jour contenant un bug. En attendant un patch, on vous conseille de ne pas installer la dernière version de l'app.

Comme on peut le voir sur le site DownDetector, certains services et applications de Google rencontrent des dysfonctionnements un peu partout dans le monde. Depuis 7h le mardi 22 juin 2021, plus de 200 plaintes sont apparues sur le site. On trouve des témoignages analogues sur Twitter.

La plupart des utilisateurs affirment que l'application Google sur Android crashe constamment. “Google me montre maintenant constamment ce message ‘403. C'est une erreur. Votre client n'a pas la permission d'accès à cette URL', suivi de l'adresse en question “, assure un internaute sur DownDetector. D'après la plupart des témoignages, l'application se ferme inopinément. Il est donc impossible de lancer une recherche via le moteur.

N'installez surtout pas la dernière mise à jour de l'app Google sur Android

Pour rappel, l'application Google sur Android rencontre déjà des dysfonctionnements depuis plusieurs jours. La situation s'est visiblement aggravée au cours des dernières heures. Derrière la multiplication des crash et des fermetures inopinées, on trouverait la dernière mise à jour déployée par Google. Cette mise à jour, poussée le lundi 21 juin, serait à l'origine du bug. Après l'installation du firmware sur notre smartphone, nous n'avons d'ailleurs plus été en mesure de lancer une recherche. On vous conseille donc de ne pas installer cette mise à jour avant que Google ait intégré un correctif.

Si vous avez déjà installé la mise à jour du 21 juin 2021, il est possible dans certains cas de la désinstaller. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes relaient une solution de contournement en attendant que Google ne déploie un correctif. Malheureusement, le processus n'est pas accessible sur tous les smartphones du marché. Voici la solution relayée par les internautes touchés :

Allez dans les Paramètres

Rendez-vous dans Applications

Appuyez sur les trois petits points en haut à droite de l’écran

Sélectionnez Applications Système

Cliquez sur l'app Google

Appuyez sur les trois petits points

Choisissez Désinstaller les mises à jour

L'option va désinstaller toutes les mises à jour, dont le firmware du 21 juin. Attention, si vous décidez de désinstaller ou réinstaller l'application, vous vous retrouverez automatiquement avec la version buguée. Notez que d'autres services Google souffrent aussi de dysfonctionnements. De notre côté, nous avons aussi rencontré des bugs avec Google Photos et Google Maps. Et vous ? On attend votre témoignage.