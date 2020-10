Google One : la firme ajoute son propre VPN à certaines offres

Google enrichit les offres de Google One avec son propre VPN. Sans surcoût, la firme de Mountain View proposera aux abonnés des offres à 2 To -et plus- de passer par son service de VPN afin de sécuriser leur connexion Internet et protéger leur vie privée en ligne. Malheureusement, Google est resté avare en détails sur le fonctionnement de son VPN.

Disponible en France depuis 2018, Google One est un service de stockage en ligne qui remplace Google Drive. L'offre se compose de plusieurs forfaits payants offrant de 100 Go à 30 To. Les prix vont de 2,99 € par mois à 299,99 €/ an.

Aujourd'hui, Google enrichit les forfaits offrant 2 To de stockage en ligne ou plus avec son propre service de VPN. “Pour vous donner la certitude que vos données sont en sécurité, nous annonçons l'arrivée du nouveau VPN de Google One sur nos forfaits de 2 To et plus afin de fournir une couche supplémentaire de protection en ligne pour votre smartphone Android” explique Google dans un billet de blog. Seuls les forfaits Google One comprenant 2 To de stockage ou plus pourront en profiter. Il faut donc débourser un minimum de 9,99€/mois.

Sur le même sujet : Google One sauvegarde désormais gratuitement les smartphones Android et iPhone

Google lance d'abord son VPN sur Android

Pour activer le VPN de Google, lorsque vous surfez depuis une connexion WiFi non sécurisée par exemple, il suffira de se rendre dans l'application Google One. “Le VPN est intégré à l'application Google One. Ainsi, d'un seul clic, vous serez assuré que votre connexion est à l'abri des pirates” précise Google dans son billet.

Comme n'importe quel VPN, le service de Google va chiffrer votre connexion Internet afin d'empêcher quiconque, dont votre FAI, de consulter votre historique de navigation. Evidemment, le VPN permettra aussi d'obtenir une adresse IP différente. Mais malheureusement, Google n'a pas communiqué de détails sur le fonctionnement de son VPN. On ignore ainsi si plusieurs localisations géographiques seront disponibles, une option prisée par les internautes souhaitant accéder au catalogue Netflix d'un pays en particulier par exemple.

Le service de VPN sera d'abord réservé aux abonnés américains qui utilisent un smartphone Android. Dans “les mois à venir”, le service sera déployé dans d'autres pays sur iOS, Mac et Windows. Que pensez-vous de l'initiative de Google ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.