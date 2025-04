Google Maps veut aider les villes à réparer la voirie grâce à l’IA et c’est plutôt bien vu

Google Maps veut désormais s'imposer comme une solution utile aux villes et autres acteurs qui travaillent à la maintenance des routes. Tout en implémentant encore plus de données pour se rendre encore plus indispensable aux entreprises et développeurs ayant besoin d'une solution de cartographie.

Il était une fois Google Maps

Google Maps, en particulier sa fonctionnalité Street View est déjà très utile pour constater visuellement des changements à travers le temps – comme par exemple des constructions effectuées sans permis municipal. Un curseur permet en effet d'accéder à des sets d'images moins récents de pratiquement n'importe quel lieu. Toutefois, plateforme passe maintenant à la vitesse supérieure. Avec des nouveautés potentiellement très utiles aux collectivités territoriales, acteurs de maintenance routière et plus largement toutes les entreprises et acteurs publics dont l'activité requiert une solution de cartographie.

Pour l'heure, cette salve de nouveautés semble en premier lieu destinée aux États-Unis. Mais ce que Google a conçu est si bien pensé que cela vaut que l'on s'y arrête un instant. En particulier sur ce que la firme propose désormais dans Street View, aux États-Unis – en tirant parti de la reconnaissance d'images dopée à l'IA pour mieux identifier les éléments d'infrastructure routière.

Google Maps se dote de nouveautés très utiles aux acteurs publics

Tout cela se retrouve dans un nouvel outil baptisé Roads Management Insights. L'ensemble des photos détenues par Google, y compris celles ajoutées par les internautes, sont analysées pour délivrer un état des lieux de la situation le plus fidèle possible, et surtout ajouter un nouveau calque extrêmement utile. Les éléments en bordure de route comme les poteaux et panneaux sont en effet automatiquement identifiés par l'IA. Ce qui permet de facilement marquer un élément comme endommagé, permettant une intervention plus rapide. Mais aussi moins d'erreurs.

Ceux qui gèrent le plan d'urbanisme bénéficient aussi de l'outil. Puisque l'IA identifie aussi les terrains potentiellement constructibles. Y compris sur les photos d'internautes. Aux États-Unis, Google se sert aussi des données de BigQuery pour mieux surveiller l'impact des feux de forêts ou l'évolution de la déforestation. Au-delà des villes, les entreprises ont aussi accès à ces vues augmentées, ce qui peut potentiellement les aider dans leur développement.

En plus de cela, Google ajoute de nouvelles interfaces de programmation qui peuvent bénéficier directement aux développeurs. Weather API délivre une cartographie des conditions météo, ce qui peut permettre par exemple à une application de voyage de proposer des destinations qui maximisent les chances de profiter d'un séjour ensoleillé. Pour l'heure, Google ne donne aucune information sur l'arrivée de ces nouveautés sur le marché européen. On peut, au demeurant, espérer que des alternatives, basées en Europe, finissent par s'en inspirer.