Google Maps : un bug fait disparaître l’historique de déplacements de milliers d’utilisateurs

Des utilisateurs ont constaté la disparition soudaine de leurs trajets enregistrés sur Google Maps. Google confirme un problème technique ayant entraîné la suppression de ces données. Seules certaines personnes pourront les récupérer, et encore, pas toujours totalement.

Depuis longtemps, Google Maps propose de retracer ses déplacements grâce à l’historique de position. Cette fonction a récemment évolué avec l’arrivée de la Timeline, une version améliorée et localisée sur l’appareil. Accessible directement dans l’application, elle permet de visualiser ses trajets quotidiens, les lieux visités et les distances parcourues, le tout sans passer par les serveurs de la société. Ce changement avait pour but de renforcer la confidentialité des données personnelles.

La Timeline repose sur un stockage local, avec des sauvegardes manuelles chiffrées et temporaires via le cloud en cas de changement de téléphone. Mais ce nouveau système a révélé ses limites. Depuis plusieurs semaines, des utilisateurs ont remarqué qu’elle avait été totalement vidée. Google a fini par confirmer qu’un bug technique avait entraîné la suppression de ces données pour une partie des comptes. Seules les personnes ayant activé manuellement la sauvegarde peuvent espérer les récupérer. Et même dans ce cas, la restauration reste incomplète selon plusieurs témoignages.

Une erreur liée au stockage local supprime des années de trajets sur Google Maps

Le problème est survenu peu de temps après que Google a modifié le fonctionnement de la Timeline sur Google Maps, en passant du stockage cloud au stockage local sur les appareils. Cette nouvelle méthode nécessite une activation manuelle des sauvegardes. Si l’utilisateur ne clique pas sur l’icône en forme de nuage dans les réglages de cette dernière, aucun backup n’est effectué. Résultat : certains ont perdu plusieurs années de données de localisation sans aucun moyen de les restaurer.

Google n’a pas précisé combien de comptes ont été touchés, ni si une mise à jour corrigera la situation pour ceux qui ont perdu leurs données sans sauvegarde. Sur Reddit, plusieurs témoignages indiquent que même avec une sauvegarde activée, certaines parties de la Timeline ne sont jamais revenues. Ce bug met en évidence les limites du stockage local, qui, sans sauvegarde manuelle, expose les utilisateurs à une perte définitive de données sensibles comme leurs déplacements.

Source : The Verge