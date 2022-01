Google Glass : après l’échec, la firme veut réinventer ses lunettes en réalité augmentée

Google serait en train de travailler sur de nouvelles lunettes de réalité mixte. Ce produit est développé dans le plus grand secret est pourrait arriver en 2024. Avec cet objet, la firme de Mountain View pourrait pleinement se lancer dans le métavers.

En 2012, Google avait présenté ses Google Glass, lunettes de réalité augmentée. Si le produit avait intrigué lors de son annonce, des questions liées à la sécurité des données avaient très vite émergées et depuis, le projet a été abandonné. Mais à l’heure où toutes les sociétés de la Silicon Valley n’ont que le mot “métavers” à la bouche et développent leur casque de réalité virtuelle, Google pourrait retenter le coup des lunettes connectées.

C’est le site The Verge qui vend la mèche. Google serait en train de travailler secrètement sur un nouveau casque de réalité mixte dans ses locaux de San Francisco. Le projet serait classé top secret et développé dans un bâtiment très sécurisé accessible à peu d’élus. Les équipes seraient gérées par Clay Bavor, déjà derrière le projet Starline, une cabine de chat utilisant la réalité augmentée.

Google travaille sur son casque AR

Ces lunettes (ou casque) sont baptisées Project Iris en interne et pourraient sortir dès l’année 2024. Pour le moment, il s’agit d’un casque de réalité mixte qui ressemblerait à des lunettes de ski. Des caméras seraient intégrées à la monture pour permettre au produit d’afficher des images de réalité augmentée et virtuelle tout en intégrant le monde réel.

Les détails sont maigres pour le moment. Selon The Verge, Google utiliserait un processeur maison (à l’image du Tensor des Pixels 6) et Android comme OS, même si la firme pourrait finalement développer un OS dédié. Plus important encore, ces lunettes/casque peuvent fonctionner sans fil, mais seraient connectées au web. Google pourrait utiliser le streaming pour projeter les images voulues sur les écrans.

Les membres de l’équipe Pixel viendraient prêter main forte pour le développement de ce produit, mais pour le moment, on ne sait pas s’il sera vendu sous le nom Pixel. Le projet est encore loin d’être terminé et beaucoup de choses pourraient évoluer.

Bien entendu, il est impossible de ne pas penser aux Google Glass en évoquant ce Projet Iris, même si les deux produits n’ont rien à voir (Iris n’est pas un successeur des Glass). Ici, la firme de Moutain View pourrait vouloir surfer sur la mode du métavers, qui pourrait être la grande mode tech des années 2020.

Source : The Verge