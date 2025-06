Google Earth va bientôt permettre de vous balader dans le temps, littéralement

À l'occasion des 20 ans de Google Earth, le service gagne une fonction qui va vous faire découvrir le monde comme vous ne l'avez jamais vu. Un voyage dans le temps virtuel plus vrai que nature.

Déjà 20 ans que Google Earth a vu le jour. Lancé en 2005, le projet est un succès immédiat : 100 millions de téléchargements dès la première semaine. Peut-être que vous n'en faites pas partie, mais il est très probable que vous ayez au moins une fois cherché votre domicile sur le logiciel cartographiant le monde à l'aide d'images satellites. Au fil des ans, les utilisateurs se sont progressivement tournés vers Maps. Pourtant Google n'a pas abandonné son programme.

Non seulement il existe toujours, mais en plus il s'enrichit plus ou moins régulièrement de nouveautés. Aujourd'hui, il sert principalement à la recherche ou aux professionnels, par exemple en permettant de simuler un projet immobilier ou une centrale solaire. Pour son anniversaire, Google veut à nouveau proposer un effet Waouh pour un maximum d'utilisateurs. L'entreprise annonce ainsi l'arrivée d'une fonctionnalité très amusante.

Google Earth se transforme en machine à remonter le temps avec cette nouveauté

Vous connaissez Street View ? Cette option de Maps et Earth qui permet d'explorer le monde en vous plaçant virtuellement au niveau d'un piéton (plutôt d'une voiture). Bientôt, vous pourrez le faire en choisissant une année différente de celle en cours.

Un voyage dans le temps qui permettra par exemple de découvrir à quoi ressemblait votre rue en 1985, ou encore Paris vers la fin du 18e siècle. Tous les endroits ne remonteront pas aussi loin bien sûr. Parfois, il faudra se contenter d'un bond de quelques années en arrière.

Notez que cette fonction existe déjà sur Maps via l'option “Voir plus de dates” une fois passé en mode Street View. Elle n'est pas encore disponible sur Earth, mais ça ne se saurait tarder. Pour les plus impatients, Google Earth propose également de remonter le temps en images. Positionnez-vous au-dessus de l'endroit qui vous intéresse, cliquez sur “Calques” puis sur “Afficher les calques supplémentaires” et “Images d'archive“. Une frise fait son apparition, plus qu'à choisir son année.