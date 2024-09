Google Earth vous laisse remonter le temps grâce à cette nouvelle mise à jour

Google a annoncé une vaste série d'améliorations de ses plateformes Earth et Maps, visant à offrir aux utilisateurs un moyen plus immersif et informatif d'explorer notre planète.

Google vient d’annoncer une série de mises à jour pour ses services de cartographie Maps et Earth, qui comprennent l'introduction de l'imagerie historique dans Google Earth, une extension significative de la couverture de Street View et l'utilisation de l'IA pour améliorer la qualité de l'imagerie satellite.

L'un des ajouts les plus intéressants est la nouvelle fonction d'imagerie historique de Google Earth. Cet outil permet aux utilisateurs de voyager dans le temps et de constater l'évolution des paysages au fil des décennies. Dans certains endroits, les utilisateurs peuvent voir des images datant de 80 ans. De grandes villes comme Londres, Paris et Berlin font partie des zones où cette fonctionnalité est disponible, certaines photos datant des années 1930.

Google vous permet de faire un bond dans le passé

Cette vue historique offre plus qu'un simple voyage nostalgique dans le passé. Elle fournit des informations précieuses sur l'impact de l'activité humaine et du changement climatique sur notre environnement. Les utilisateurs peuvent observer comment les forêts, les villes et les éléments naturels ont évolué au fil du temps, créant ainsi un aperçu visuel frappant de notre monde en mutation. La fonction d'imagerie historique est accessible sur les versions web et mobile de Google Earth, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer facilement le passé, où qu'ils se trouvent.

Street View, l'une des fonctions les plus populaires de Google Maps, bénéficie également d'un sérieux coup de pouce. L'entreprise étend la couverture de Street View à près de 80 pays, dont certains recevront pour la première fois cette imagerie immersive au niveau de la rue. La Bosnie, la Namibie, le Liechtenstein et le Paraguay font partie des nouveaux venus dans Street View.

La couverture Street View existante est améliorée dans de nombreux pays, dont l'Australie, le Brésil, le Danemark, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Rwanda. Pour capturer des images dans des zones éloignées et difficiles d'accès, Google a mis au point une nouvelle caméra légère. Cette conception compacte permet une plus grande flexibilité dans la collecte des données, ouvrant la voie à une couverture Street View encore plus étendue à l'avenir.

Google améliore la qualité de toutes ses images satellite

Mais Google ne se contente pas d'étendre sa couverture géographique, il améliore également la qualité de ses images. L'entreprise exploite l'intelligence artificielle pour améliorer la clarté des images satellite sur Earth et Maps. À l'aide d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle appelé Cloud Score Plus, Google supprime les obstacles visuels tels que les nuages, la brume et le brouillard de ses images satellite.

Cette amélioration alimentée par l'IA permet d'obtenir un globe plus lumineux et plus vivant qui offre aux utilisateurs une vue plus claire et plus précise de la Terre. Le modèle Cloud Score Plus, entraîné sur des millions d'images, peut faire la distinction entre les phénomènes météorologiques temporaires et les caractéristiques permanentes du paysage. Cela signifie que si les nuages et la brume sont éliminés, les éléments réels tels que la glace, la neige et les ombres des montagnes restent visibles.

Google Earth fait également peau neuve avec un écran d'accueil redessiné et des outils de gestion de projet améliorés. La nouvelle interface est plus claire et plus simple, ce qui facilite la navigation des utilisateurs. Les outils de projet sont particulièrement utiles pour les équipes et les groupes de recherche, car ils facilitent la collaboration et l'accès aux fichiers.

Grâce à la puissance de l'IA, aux données historiques et aux techniques d'imagerie avancées, Google ne se contente pas de cartographier le monde : il crée une chronique dynamique et interactive de la Terre en constante évolution. À l'avenir, on ne doute pas que ces outils joueront un rôle crucial dans la manière dont nous comprenons notre planète et interagissons avec elle.