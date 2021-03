Google Discover montre une quantité effarante de vieilles actualités périmées

De nombreux utilisateurs se plaignent que Google Discover, le service qui suggère des actualités et des contenus dans l'application Google et divers autres plateformes, leur montre de plus en plus de news périmées. Il s'agirait en fait d'un choix assumé par Google qui souhaite faire de ce fil un endroit qui met en avant les actualités qui sont nouvelles pour vous, sans forcément qu'elles ne soient toujours très fraîches.

Vous trouvez que les actualités suggérées par Google sont trop vielles et périmées depuis plus d'une semaine ? Vous n'êtes pas seul. De nombreux utilisateurs des services de Google se plaignent depuis quelques temps que les actualités qui leur sont servies tous les matins dans les apps et services de Google sont souvent périmées depuis des jours. Quelques fois, la date associée à ces actus paraît tout à fait fraîche, alors que la news date de plusieurs semaines.

Ce matin, le fil de l'auteur de ses lignes était ainsi truffé de news périmées, dont une datant de 11 jours et une autre de 26 jours – apparue après avoir rechargé la page ! Avec Google Discover, Google dit vouloir “vous aider à découvrir des contenus frais et intéressants sur des choses qui vous intéressent” – mais il faut en réalité lire entre les lignes. Depuis septembre 2018, Google ne s'impose en effet plus de vous délivrer strictement des contenus datant tout au plus de quelques heures.

Car, à en croire Google, ce qui compte, ce n'est pas tant que les “articles et vidéos soient neufs pour le web”, mais davantage que ces contenus “le soient pour vous”. Google expliquait alors sur son blog : “par exemple, lorsque vous planifiez votre prochain voyage, Discover est susceptible de vous montrer un article avec les meilleurs restaurants et les points d'intérêts. D'un coup, un article de voyage publié il y a trois mois tombe à point nommé pour vous”.

Depuis 2018, Google Discover mixe ainsi les actualités fraiches avec une poignée de contenus plus intemporels ou anciens. Or il semble que depuis quelques semaines l'algorithme de Google se montre tout simplement plus agressif et sert davantage de contenus sans se soucier de la date. Les messages d'utilisateurs qui se plaignent de la situation sur Reddit montrent que les utilisateurs n'utilisent pas forcément ce service comme l'imagine Google.

Beaucoup ainsi bénéficient de ces suggestions pour se connecter chaque jour à l'actualité. On ne sait pas ce qui a poussé Google à modifier son algorithme. De même on ne sait pas encore tout à fait pour l'heure s'il s'agit d'un bug ou d'un test sur un échantillon un peu trop vaste. Compte-tenu de la puissance de l'outil, on espère simplement que Google saura écouter sa communauté d'utilisateurs, et proposera, a minima, une option pour ajuster le nombre de contenus anciens qui apparaissent dans Google Discover.

Source : Reddit