Google dévoile une IA gratuite qui fonctionne sans internet, directement sur votre smartphone

Google vient de dévoiler une IA ultra-légère capable de tourner sur un simple téléphone. Le modèle Gemma 3 270M fonctionne sans connexion et sans serveur distant. Une nouvelle solution puissante, gratuite et accessible à tous.

L’intelligence artificielle ne se limite plus aux gros serveurs dans le cloud. De plus en plus de modèles fonctionnent localement, directement sur nos appareils. Récemment, OpenAI a rendu disponibles ses modèles GPT-OSS pour Mac, capables de tourner hors ligne avec des performances proches de GPT-4o. Google suit la même voie avec une IA conçue pour fonctionner sur mobile, sans abonnement ni envoi de données vers l’extérieur.

Google présente Gemma 3 270M, un nouveau modèle open source mis au point par son équipe DeepMind. Avec ses 270 millions de paramètres, il est des dizaines de fois plus léger que les géants de l’IA actuels. Il peut pourtant générer des textes, répondre à des consignes ou extraire des informations. Il se distingue surtout par sa capacité à tourner sur des appareils modestes, comme un Pixel 9, sans nécessiter de connexion internet.

Introducing Gemma 3 270M 🔥 🤏A tiny model! Just 270 million parameters

🧠 Very strong instruction following

🤖 Fine-tune in just a few minutes, with a large vocabulary to serve as a high-quality foundationhttps://t.co/E0BB5nlI1k pic.twitter.com/XntprMBqSC — Omar Sanseviero (@osanseviero) August 14, 2025

L’IA de Google Gemma 3 270M peut tourner sur mobile sans connexion internet

Dans les tests menés par Google, 25 conversations avec Gemma 3 270M n’ont consommé que 0,75 % de batterie sur un smartphone. Le modèle peut aussi être lancé dans un simple navigateur web ou sur un Raspberry Pi, un mini-ordinateur de la taille d’une carte bancaire utilisé dans l’éducation et les projets DIY. Une application de démonstration permet même de générer des histoires personnalisées sans aucun accès au cloud. L’IA fonctionne entièrement en local, ce qui protège les données personnelles et évite toute dépendance à une connexion. Cela ouvre la voie à des usages plus créatifs, privés et accessibles.

Gemma 3 270M est proposé avec une licence gratuite, à condition de respecter certaines règles d’usage. Par exemple, il est interdit d’utiliser le modèle pour créer du contenu trompeur, nuisible ou illégal. Google ne réclame aucun droit sur les textes produits, mais impose de mentionner la source et d’informer les utilisateurs finaux. Les développeurs peuvent modifier le modèle, l’adapter à leurs besoins et l’intégrer à des produits commerciaux. Ce modèle montre qu’une IA utile, rapide et respectueuse de la vie privée peut tenir dans la poche et fonctionner sans le cloud.