Google Chat vous laissera bientôt épingler les messages importants dans vos conversations

Google prépare mettre à jour son service de messagerie professionnelle. La dernière version de Gmail (version 2024.11.24.702067492) révèle l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité « Board » pour Google Chat, permettant aux utilisateurs d'épingler des messages et des ressources importantes.

Cette nouveauté, découverte dans les coulisses de l'application par Android Authority, devrait transformer l'expérience utilisateur au sein des conversations individuelles et de groupe. Le système permettra d‘accéder rapidement aux messages épinglés et aux ressources essentielles directement dans chaque conversation.

Pour les utilisateurs de Google Workspace, cette fonctionnalité était attendue avec impatience. Elle facilitera le partage et l'accès aux informations cruciales comme les FAQ ou les documents de référence, améliorant ainsi la collaboration au sein des équipes.

Google Chat va avoir droit à quelques nouveautés bienvenues

En parallèle, Google expérimente également des modifications de l'interface utilisateur. Les onglets « Partagés » et « Tâches », auparavant visibles directement dans l'interface, seront désormais accessibles via le menu trois points situé en haut à droite. Ce menu regroupera également les boutons « Fils de discussion » et « Recherche ». Bien que cette réorganisation nécessite quelques clics supplémentaires, elle offre l'avantage d'afficher plus de messages à l'écran.

Il est bon de voir que Google continue de développer ses outils de communication malgré une certaine complexité dans son offre. Entre Google Messages, Google Chat et son intégration dans Gmail, l'entreprise semble désormais concentrer ses efforts sur l'amélioration de l'expérience professionnelle de Google Chat.

La date de déploiement de ces nouvelles fonctionnalités n'a pas encore été annoncée, mais la fonctionnalité devrait déjà être présents chez quelques utilisateurs utilisant la dernière version de l’application. Ces changements devraient être disponibles à la fois dans l'intégration Gmail de Google Chat et potentiellement dans l'application autonome.

Il reste maintenant à voir comment fonctionnera exactement cette nouvelle fonctionnalité. WhatsApp, le leader des applications de messagerie, a par exemple récemment augmenté le nombre de messages que vous pouvez épingler en même temps. Instagram avait lui aussi fait un changement similaire sur son propre service, mais va un peu moins loin que WhatsApp.