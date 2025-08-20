Gemini vous perd entre ses fonctions gratuites et payantes ? On vous explique tout

Google fait évoluer constamment son assistant IA Gemini et redistribue les cartes entre gratuit et payant. Des fonctions premium sont devenues accessibles à tous, tandis que d’autres restent verrouillées derrière un abonnement. Difficile parfois de s’y retrouver, voici un point complet sur leurs différences.

L’intelligence artificielle prend une place croissante dans le quotidien. Les grands acteurs du numérique multiplient les offres pour séduire les utilisateurs avec des assistants toujours plus complets. Google ne fait pas exception : son application Gemini a longtemps réservé certaines capacités à sa version payante. Mais peu à peu, plusieurs de ces fonctions exclusives de cette IA se retrouvent intégrées gratuitement, rendant la distinction entre formules beaucoup plus subtile.

Désormais, l’application se décline en trois niveaux. La version gratuite sert de base commune, tandis que Gemini Advanced est proposé à environ 20 euros par mois, et Gemini Ultra atteint 250 euros mensuels. Chaque palier débloque des fonctions supplémentaires, que ce soit la puissance des modèles, la taille des fichiers analysés ou encore la création de vidéos.

La formule gratuite de Gemini permet déjà d’analyser des fichiers et de générer des images

La formule gratuite donne accès au modèle Gemini 2.5 Flash pour les usages courants. Les utilisateurs peuvent aussi tester, de façon limitée, le modèle 2.5 Pro, utile pour les calculs complexes, la logique ou le code. Le contexte maximal est fixé à 32 000 tokens, soit environ 50 pages de texte. Les fichiers pris en charge incluent les documents bureautiques, les PDF, les images et les présentations. Jusqu’à dix fichiers de 100 Mo peuvent être ajoutés par requête. La vidéo est également analysée, mais seulement si elle ne dépasse pas cinq minutes.

Avec Gemini Advanced, les capacités augmentent nettement. Le contexte s’étend à un million de tokens, l’équivalent de 1 500 pages, et les requêtes vers le modèle 2.5 Pro passent à cent par jour. Les abonnés peuvent analyser des feuilles de calcul, traiter des données tabulaires et même générer trois vidéos par jour en 720p avec l’outil Veo 3. Des fonctions comme Deep Research, les actions programmées ou la personnalisation avancée deviennent aussi beaucoup plus poussées. Enfin, Gemini Ultra représente le niveau le plus complet, intégrant le mode Deep Think, des vidéos enrichies de son, ainsi qu’un accès illimité aux modèles les plus avancés.