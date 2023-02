Google augmente considérablement le prix de l’abonnement à sa suite Workspace

Si vous payez pour les fonctionnalités premium de Google Workspace, la dernière annonce du géant du web ne va pas vous plaire. En effet, la firme de Mountain View a dévoilé la hausse tarifaire qui va frapper tous les utilisateurs et entreprises ayant souscrit à l'offre Flex.

En juin 2021, Google a opéré un grand changement dans le fonctionnement de Workspace, sa suite bureautique qui inclut ses applications Gmail, Meet, Drive ou encore Calendar. Enfin, cette dernière devenait gratuite pour le commun des mortels. Aujourd’hui, vous pouvez donc profiter de tous les avantages des applications professionnelles de Google, sans surcoût. Bien sûr, la firme n’a cependant pas supprimé toutes les options monétisation.

En effet, il est encore possible aujourd’hui de souscrire à un abonnement de 9,99 € par mois qui offre des avantages et fonctionnalités supplémentaires, comme l’accès à un service de réservation ou à des campagnes d’emailing poussées. Ce 16 février, Google a annoncé que cet abonnement va subir une forte hausse des prix, partout dans le monde. Et les utilisateurs français vont particulièrement la sentir passer.

Google augmente sévèrement le prix de l’abonnement Workspace

Aux États-Unis, la sentence est déjà douloureuse. Au total, la hausse sera égale à 20 %. Ainsi, les offres Starter, Standard et Plus, qui coûtent actuellement 6 dollars, 12 dollars et 18 dollars, passeront respectivement à 7,20 dollars, 14,40 dollars et 21,60 dollars par mois. Mais ça, c’est pour les États-Unis. En France, la facture sera encore plus salée.

Si Google n’a pas encore donné de prix exacts pour les marchés européens, un porte-parole de la firme a confirmé auprès de nos confrères de TechRadar qu’une majoration de 11 % sera appliquée en plus de celle de 20 % pour les pays de la zone euro, afin de « maintenir l’alignement sur les taux de change par rapport au dollar américain ». Pour l'heure, cette hausse concerne uniquement les entreprises ayant souscrit à l'offre Flex, qui s'adaptent en fonction du nombre d'employés utilisant la suite.

Comme on pouvait s’y attendre, cette augmentation des prix cache une stratégie marketing de la part de Google. En effet, le constructeur prend soin de préciser qu’en passant à un abonnement annuel avant le 14 mars 2023, le prix mensuel reste similaire à l’actuel. Une manière comme une autre de pousser ses utilisateurs à s’engager sur le long terme. Enfin, notez que les entreprises de moins de 10 employées ne seront pas concernées par cette hausse de prix avant le 14 janvier 2024.

