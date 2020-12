Google achète Neverware, une société qui transforme les vieux PC en Chromebook

Google vient discrètement d’acquérir Neverware, une société qui transforme des vieux PC en Chromebook. Avec cet achat, la firme de Mountain View se dote d’une nouvelle corde à son arc pour continuer à développer le marché Chrome OS, florissant aux Etats-Unis.

C’est une acquisition discrète mais importante pour Google. La firme de Moutain View a racheté Neverware, une petite société avec qui elle avait déjà collaboré par le passé. Celle-ci transforme les vieux PC en Chromebook afin de leur redonner une deuxième vie. Avec cette opération, Google devrait proposer cette solution, mais de manière officielle.

Neverware récupère ainsi les vieux PC, trop lents, dépassés ou tout simplement plus utilisés pour leur donner une deuxième vie via CloudReady OS, basé sur Chromium. Ainsi, les ordinateurs qui devaient finir à la casse deviennent des Chromebook à moindre frais, étant donné que la solution est entièrement gratuite. Une solution idéale pour les écoles, dont le budget est souvent très serré. C’est sur Twitter que Neverware a annoncé le rachat, et Google a ensuite communiqué dessus. Le but est de continuer à utiliser CloudReady, mais de l’inclure totalement dans l’offre Chromebook :

Nous pouvons confirmer que Neverware rejoint l’équipe Google Chrome OS. Alors que nous continuons d’aider les consommateurs dans leur transition vers le Cloud, Neverware offre une solution intéressante avec CloudReady, qui permet de profiter de la facilité, de la rapidité et de la productivité d’un terminal Chrome. Faisant suite à notre partenariat de ces dernières années, nous allons de l’avant en travaillant étroitement avec l’équipe qui aide les consommateurs dans leur transition vers Chrome OS.

Enrichir l’offre Chrome OS

Neverware a en effet déjà collaboré avec Google pour la conception de CloudReady. Avec le rachat de Google, CloudReady pourrait devenir un vrai outil de transition vers Chrome OS.

Les Chromebooks ont longtemps été considérés comme une option très limitée dans le monde des ordinateurs portables. Depuis quelques années, Google travaille d’arrache-pied pour rendre son OS aussi attrayant que productif, en le rendant compatible avec toutes les applications du Play Store, par exemple. Aujourd’hui, Chrome OS représente une vraie alternative à Windows et s’installe petit à petit sur le marché, dépassant les 6 % de parts de marché aux Etats-Unis. En France, il a encore beaucoup de mal à s’imposer, ne dépassant pas 1% de parts de marché, selon Statcounter.