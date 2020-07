God of War sur PS5 : un nouvel épisode de la saga culte bientôt annoncé ?

Deux nouveaux titres de lancement pour la PlayStation 5 s’apprêteraient à être annoncés. Selon la chaîne YouTube de Moore’s Law Is Dead, le premier marquerait « le retour d’une ancienne et énorme franchise PlayStation ». La saga Silent Hill ferait-elle son grand retour ? Et dans la foulée, un nouveau jeu God of War serait lui aussi présenté, avec une sortie prévue pour 2021 !

Un nouveau jeu pour l’instant non annoncé s’apprêterait à être dévoilé sur PlayStation 5, si l’on en croit la chaîne YouTube Moore’s Law Is Dead, qui s’est récemment procuré de nouvelles informations à propos de ce qui semblerait être « le retour d’une ancienne et énorme franchise PlayStation ». La franchise des jeux d’horreur Silent Hill serait-elle donc de retour sur PlayStation 5, après le tragique abandon de Silent Hills et de son infâme, mais mémorable démo P.T en 2015 ?

Et ce n’est pas tout, puisqu’une autre information aurait également fuité, en marge de l’événement Xbox Game Showcase. La sortie d’un tout nouveau God of War serait prévue pour 2021 ! Dans l’attente d’une véritable confirmation, ces informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes.

God of War et Silent Hill pourraient bientôt faire leur grand retour

Un nouvel opus de God of War pourrait bien être présenté dans les prochaines semaines sur PS5. Selon la source évoquée précédemment, Mark Cerny travaillerait en personne sur un « jeu mystère », encore non annoncé. L’ex-président d’Universal Interactive Studio est un personnage presque célèbre au sein du monde vidéoludique, et surtout chez PlayStation. Il est notamment reconnu pour son travail en tant que consultant en design sur de très nombreux titres Sony, comme God of War III, Killzone III, The Last Guardian ou encore Uncharted: Drake’s Fortune. Il avait également contribué au développement de Sonic the Hedgehog 2, sur Mega Drive, ainsi qu’en tant que consultant et même développeur pour certains jeux Naughty Dog, comme Crash Bandicoot ou Jak and Daxter. Il s’était plus récemment, occupé de la production technique de Death Stranding.

Autre information, et pas des moindres : un nouvel épisode de Silent Hill sur PS5 pourrait lui aussi être annoncé prochainement. De nombreux éléments diffusés sur la toile ces derniers mois mènent en tout cas à cette idée : le maître des mangaka d’horreurs et en particulier du style Ero guro nansensu, Suehiro Maruo, avait publié en avril dernier des images d’une réunion chez Konami. Le sujet de cette rencontre ? Silent Hill ! Sur Twitter, le développeur répondant sous le pseudo de Dusk Golem avait également diffusé courant mai des fuites au sujet du retour d’une ancienne franchise PlayStation, qui serait tout justement dévoilée lors du lancement de la PlayStation 5.

Quoi qu’il en soit, nous serons bientôt fixés, car un nouveau State of Play serait a priori prévu pour le 6 août.