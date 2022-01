God of War : marre de l’intro interminable ? Téléchargez ce mod pour vous en débarrasser

Le portage de God of War est certes excellent, mais il intègre le même défaut que la version PlayStation : l’introduction impossible à passer avant de jouer. C’est donc sans surprise que le mod permettant de la supprimer a été le second le plus téléchargé la semaine dernière sur NexusMods.

Les mods ont cette qualité formidable de rendre de très bons jeux encore meilleurs. Cela passe parfois par des petits détails, dont certains n’ont d’ailleurs ni queue ni tête, mais qui font toute la différence. God of War, récemment arrivé sur PC après un passage remarqué sur PS4, rentre dans cette catégorie. Il y a si peu de choses à reprocher au jeu que ce sont finalement ces petits détails qui agacent le plus.

Il vous est sûrement déjà arrivé d’être tellement pressé de jouer à un jeu que l’introduction au démarrage vous paraît interminable. Il semblerait que celle de God of War en fasse partie, à en croire l’engouement des joueurs pour un récent mod qui permet de la passer. À l’heure où sont écrites ces lignes, ce dernier a presque atteint les 5000 téléchargements, ce qui en fait le second mod le plus populaire de la semaine dernière.

Comment installer le mod pour passer l’intro de God of War

Sans surprise, les joueurs — encore plus sur PC — n’apprécient pas vraiment ne pas avoir le contrôle total sur leur jeu. Ce mod arrive donc à point nommé. Alors qu’ils ont dû attendre 4 ans pour voir arriver le titre sur leur plateforme, les joueurs PC n’ont plus de temps à accorder aux contenus inutiles. Si ce mod vous intéresse, voici comment vous pouvez l’installer :

Rendez-vous sur ce lien

Si vous avez déjà un compte sur NexusMods , connectez-vous. Sinon, créez-en un.

, connectez-vous. Sinon, créez-en un. Cliquez sur Manual et téléchargez le mod

et téléchargez le mod Localisez le dossier d’installation de God of War sur votre PC

de God of War sur votre PC Utilisez 7 — Zip ou Winrar pour extraire le dossier exec dans le dossier d’installation de God of War

C’est tout ! Vous ne serez plus ennuyé par l’introduction du jeu. Si vous êtes un membre de longue date de NexusMods, vous connaissez peut-être son application Vortex, qui permet de gérer tous les mods de vos jeux en un seul endroit. Vous pouvez également pour en servir pour installer celui-ci. Notons enfin que la communauté semble déjà très active sur le jeu, un mod rendant celui-ci compatible sur Windows 7 et 8 ayant déjà vu le jour.