Depuis midi et demi, la quasi-totalité des services de Google sont en panne. Youtube, Google Drive et même Gmail sont indisponibles. Pour le moment, seul le moteur de recherche fonctionne correctement. La firme de Mountain View n’a pas encore communiqué sur le sujet. (Mise à jour)

Mise à jour le 14 décembre à 14h52 : Tout est enfin rentré dans l’ordre ! Les services de Google ont en effet de nouveau accessibles depuis environ 14 heures. La panne aura donc duré un peu plus d’une heure. Google a confirmé le retour à la normale mais n’a toutefois pas donné les raisons de cet incident. Il est donc de nouveau possible de consulter ses mails, de lire ses fichiers sur son Drive ou de se repérer sur Google Maps. La pause est finie !

Article original :

Alerte générale ! Lorsque Google est en panne, c’est le monde entier qui fonctionne au ralenti. Depuis ce jour (14 décembre) vers midi et demi, ce sont la quasi-totalité des services du géant américain qui ne sont plus disponibles.

Il est donc impossible de lire une vidéo sur Youtube, d’accéder à son Google Drive, voire même de lire ses mails sur Gmail. Il n’est pas non plus possible d’accéder au PlayStore sur Android. La seule chose qui fonctionne encore correctement, c’est le moteur de recherche. C’est déjà ça.

Une panne mondiale

Il semblerait que les services de domotique Nest et Home soient également touchés. Une panne qui touche tout le monde et tous les continents. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Google n’a pas donné de raison à cette panne, mais selon Down Detector, elle est encore d’actualité.

Il faut donc faire sans Google jusqu’à nouvel ordre. Nul doute que cette panne sera réglée très rapidement, dans le courant de l’après-midi, mais pour l’instant, il est difficile de travailler sans les outils de la firme américaine. Cette mésaventure nous met aussi en face de notre dépendance à Google et ses services.

Une bonne excuse pour jouer à Cyberpunk 2077 au lieu de travailler, non ?