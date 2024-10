Gmail va nous aider à retrouver les liens et infos utiles cachés dans nos emails

Suivre une livraison, gérer une invitation d'événement, accéder à ses informations de voyage… Gmail va récapituler tout ce que vous devez savoir au sein de cartes pour vous éviter à fouiller vos emails.

Google souhaite que ses utilisateurs arrêtent de défiler dans leurs emails à la recherche d'informations et de liens importants. Pour ce faire, Gmail déploie de nouvelles cartes récapitulatives dans les emails, qui ont pour objectif de résumer l'essentiel du contenu d'un email pour ne pas avoir à le consulter en détail et ainsi gagner du temps.

Les cartes de Gmail existent depuis des années et fournissent un extrait d'informations utiles, mais les changements opérés par Google vont les rendre encore plus pertinentes. Déjà, elles bénéficient d'un meilleur design, qui met mieux les informations en avant. Elles incluent également de nouveaux boutons d'action, permettant par exemple d'ajouter un événement au calendrier, de répondre à une invitation, de programmer un rappel de paiement de facture, d'obtenir un itinéraire ou encore de suivre l'état de la livraison d'un colis.

Suivre une livraison directement dans Gmail

Ces cartes ne prennent pas en compte un seul email, mais tous les messages d'une même conversation, si bien qu'en cas de nouvelle information, elle est mise à jour automatiquement et en temps réel en prenant en compte le nouveau contexte. Vous n'aurez ainsi plus besoin de quitter Gmail pour savoir quand votre paquet arrivera à destination.

Google pense même que la consultation des cartes peut désormais se substituer à celle des emails dans certains cas (achats en ligne, événements et réservations de restaurant, factures ou encore voyages et réservations de logement et de transport). Gmail va se doter d'une nouvelle section « À venir », qui affichera uniquement les cartes pour ce type de situations. Les cartes pourront aussi être proposées dans la recherche Gmail, quand vous tentez de retrouver une information spécifique par mot-clé.

Les cartes Gmail de nouvelle génération vont commencer à être déployées dès aujourd'hui dans les emails sur Android et iOS, mais seulement pour les achats en ligne. Les cartes d'événements, de factures et de voyages seront rendues disponibles dans les mois qui viennent. De même, il va falloir attendre un peu avant de voir débarquer la catégorie « À venir ».