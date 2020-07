Garmin subit une attaque ransomware massive, plusieurs services en panne

Garmin a dû interrompre plusieurs de ses services, paralysés par une attaque ransomware d’envergure. L’entreprise annonce plusieurs jours de perturbations, le temps de reprendre les choses en main. Le service Garmin Connect est notamment en panne. Conséquence, de nombreux utilisateurs des montres connectées de la marque rencontrent des problèmes de synchronisation de leurs données de tracking.

Garmin a subi une attaque ransomware foudroyante le 22 juillet. Les conséquences pour l’entreprise et ses clients devraient s’étendre sur plusieurs jours. Si vous possédez une montre connectée de la marque et rencontrez des difficultés pour synchroniser vos données avec Garmin Connect, vous n’êtes pas le seul. Le service est l’un de ceux affectés par la cyberattaque. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs affirment être accueillis par un message d’erreur qui indique que le service est momentanément en panne, ce que confirme la marque dans un communiqué.

« Nos serveurs sont actuellement hors service pour maintenance et cela affecte Garmin Connect Mobile, notre site web et Garmin Express. Nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème dès que possible ». Cette panne affecte également les centres d’appels de la marque qui est dans l’impossibilité de recevoir des appels, des emails ou des messages via son chat en ligne.

Le rasomware WastedLocker serait derrière l’incident

Garmin se montre discret sur les raisons de cette panne d’envergure déguisée sous le couvert d’une maintenance. Mais selon les indiscrétions des employées de la marque, celle-ci subit actuellement les affres d’un rançongiciel nommé WastedLocker, une information confirmée par Phil Stokes, un chercheur en sécurité de la société SentinelOne.

WastedLocker est un ransomware relativement nouveau opéré par Evil Corp, un redoutable groupe de cybercriminels russes. Ce logiciel malveillant sévit depuis mai 2020 et a déjà affecté des entreprises de plusieurs secteurs, dont de grandes firmes figurant dans le classement Fortune 500 aux États-Unis. Garmin également connu pour ses GPS et Dashcams vient s’ajouter à la liste. Nous ignorons encore l’étendue des dégâts de cette cyberattaque sur l’entreprise.

D’après le site ZDnet, la « maintenance » annoncée par la marque devrait se poursuivre jusqu’à ce week-end d’après un mémo interne de Garmin qui aurait fuité après avoir été partagé avec ses partenaires situés à Taiwan.