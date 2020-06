Game Gear Micro : Sega présente une console portable aussi petite qu’un porte-clef à moins de 50€

La Game Gear Micro arrive sur le marché des consoles rétro. Conçue par Sega, cette mini console est tellement petite qu’elle tient dans la paume de la main. Elle se montre toutefois très limitée au niveau des jeux, puisqu’il n’y en a que quatre par machine.

Sega revient sur le marché des consoles pour ses 60 ans. Le constructeur se garde bien de lancer une nouvelle machine dédiée au salon, puisqu’il a fait le choix de surfer sur la vague des consoles rétro avec sa Game Gear Micro. Reprenant le concept de sa portable sortie en 1990, Sega propose une console toute petite qui tient dans la paume d’une main. Il faudra avoir de bons yeux, puisque son écran fait la taille d’un ongle, soit 1,15 pouces. A titre de comparaison, celui de la Game Boy Micro (2005) faisait 2 pouces.

Sega a voulu miser sur la petitesse du produit. Mais les personnes qui ont joué à la console à sa sortie ont un peu vieilli et leur vue n’est peut-être plus ce qu’elle était. La marque japonaise y a pensé et proposera en supplément une loupe à placer sur l’écran : Big Window Micro.

Quatre jeu pour chaque console

L’intérêt des consoles rétro, comme la SNES Classic Mini ou la PlayStation Classic, est de proposer un vaste catalogue de jeux intégrés. Sega n’a pas choisi cet angle, puisque la console sera équipée de quatre titres seulement qui changeront selon le modèle choisi. La console sera disponible en quatre couleurs (noir, bleu, rouge et jaune) et chacune d’elle proposera ses jeux issus du catalogue de la console (Sonic, Shinobi, Columns ou Out Run). Une manière de pousser les collectionneurs à se procurer les quatre versions.

La Game Gear Micro sera vendue pour environ 40 euros. Sega proposera un pack pour 225 euros comprenant les quatre consoles avec la loupe pour l’écran. Sortie prévue le 4 octobre au Japon. La société n’a pas encore annoncé si sa Game Gear Micro sera disponible ailleurs dans le monde.

A noter que cette console n’est pas le scoop promis par le magazine Famitsu la semaine dernière. En effet, selon un analyste du cabinet Kantan Games, Sega préparerait des machines d’arcade qui fonctionneraient en streaming. Une technologie hybride entre le jeu en dur et le cloud gaming nommé « Fog Gaming ». Nous en saurons plus le 4 juin, c’est-à-dire demain à l’heure où nous écrivons ces lignes.

