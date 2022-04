Galaxy Z Fold 4 : Samsung aurait renoncé au capteur d’empreintes sous l’écran

Le Galaxy Z Fold 4 devrait arriver dans le courant de l’été. Samsung aurait choisi de ne pas y inclure de capteur d’empreintes sous l’écran. A la place, nous aurions toujours le capteur situé directement dans le bouton d’alimentation sur la tranche.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 commence à faire parler de lui. Si tout se passe comme prévu, il devrait être présenté dans le courant de l’été. Aujourd’hui, le site Business Korea nous donne un détail important sur son design : il n’aurait toujours pas le droit à un capteur d’empreintes sous l’écran. Même chose pour le Z Flip 4.

Samsung aurait en effet renoncé à intégrer un tel capteur dans son smartphone pliable pour des questions techniques. Nous devrions donc toujours retrouver le capteur inclus dans le bouton d’alimentation, situé sur une des tranches. Si ce placement est idéal et pratique, il fait toutefois un peu anachronique par rapport au reste du smartphone, qui lui respire le futur.

Le Galaxy Z Fold 4 n’aurait pas de capteur sous l’écran

Pourtant, Samsung aurait tenté d’intégrer ce capteur sous son écran pliable. Un brevet déposé il y a peu dévoilait un système à double face. Le capteur était à la fois placé sous l’écran extérieur et intérieur, ce qui permettait d’utiliser les deux pour le déverrouillage.

Mais Samsung aurait finalement pris la décision de garder l’ancien système. Il est en effet plus pratique pour l’utilisateur sur ce format (déplié, il faudrait vraiment aller chercher le capteur avec le pouce, selon le brevet). De plus, ce placement permet de payer facilement sans à avoir à ouvrir son téléphone (ce qui aurait été possible avec ce capteur). Peut-être verrons nous le capteur d’empreintes sous l’écran sur le modèle qui succédera au Z Fold 4, mais pour le moment, il faudra faire avec le format que nous connaissons déjà.

Pour rappel, le Z Fold 4 est le prochain modèle de smartphone pliable de Samsung. Il faudra aussi compter sur le prochain Z Flip, qui lui se plie dans le sens de la largeur, tel un téléphone à clapet. Chaque année, la marque annonce ses produits au cœur du mois d’août, et on peut donc s’attendre à la même chose en 2022.

Source : Business Korea