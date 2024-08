Galaxy Watch Ultra : vite, son prix chute à moins de 400 € avec ces offres !

Sortie il y a moins d'un mois au prix de 699 €, la montre connectée haut de gamme de Samsung voit déjà son prix cassé en deux chez Boulanger. Grâce à un cumul d’offres promotionnelles, vous pouvez obtenir la Galaxy Watch Ultra à moins de 400 € ! On vous explique tout…

Vous cherchez une montre connectée ultra perfectionnée pour partir à l’aventure ou faire du sport ? Vous hésitiez entre l’Apple Watch Ultra et la Samsung Galaxy Watch Ultra ? Avec la promotion proposée par Boulanger, le choix va être vite fait. En effet, le site propose plusieurs offres qui peuvent se cumuler. La première réduction s’effectue à l’aide du code promo 100WULTRAL. Ce code est à saisir une fois le produit dans votre panier et il vous permet de bénéficier d’une remise immédiate de 100 euros.

La deuxième remise est en fait un bonus reprise de 100 euros. Et enfin, la troisième et dernière offre est toujours une baisse de prix immédiate de 100 euros. En revanche, pour profiter de celle-ci, vous devez être adhérant à l’un des programmes de fidélité Boulanger. Si vous ne l’êtes pas encore, aucun souci, il vous suffit de cliquer sur “adhérer” dans votre panier et l’adhésion au programme « Le Club » est tout simplement gratuite et immédiate.

Que vaut la Samsung Galaxy Watch Ultra ?

Que ce soit d’un point de vue design ou fonctionnalités, la Galaxy Watch Ultra est très proche de l’Apple Watch Ultra. Ce n’est pas pour rien que les deux montres ont quasiment le même nom.

Le modèle de Samsung se distingue principalement par son écran rond Super AMOLED de 1,5 pouce. Cette dalle offre une définition de 480 x 480 pixels. Bien évidemment, cette smartwatch a été conçue pour être à la fois ultra résistante et légère grâce à un boîtier en titane. Certifiée IP68, elle est résistante à l’eau jusqu’à 10 ATM et donc parfaitement adaptée pour la plongée sous marine et tous les sports nautiques.

La Galaxy Watch Ultra embarque sous le capot le processeur Exynos W1000 gravé en 3nm. Il est couplé à 2 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Côté capteur, Samsung innove en passant de 5 à 13 LED ce qui augmente la précision des différents indicateurs de santé : tension artérielle, fréquence cardiaque, qualité du sommeil, oxygène du sang, ou encore les niveaux de stress. En plus, le suivi de votre état de santé est géré par Galaxy AI pour pouvoir suivre simplement vos progrès.

En outre, la montre connectée dispose d'un GPS double fréquence pour avoir une géolocalisation plus précise.

Côté autonomie, la batterie de 590 mAh permet de tenir presque 3 jours en utilisation intensive et jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie. Samsung promet également une bien meilleure autonomie pour sa nouvelle montre connectée.