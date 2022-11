Les Galaxy Watch 4 et 5 sont excellentes pour lutter contre l’obésité, cette étude le prouve

D'après une étude récente publiée par l'American Journal of Clinal Nutrition, les Galaxy Watch 4 et 5 offrent un suivi des données biométriques si précis qu'elles peuvent grandement aider les utilisateurs à perdre du poids.

Depuis plusieurs années maintenant, les constructeurs de montres connectées font en sorte d'offrir de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et de la qualité du sommeil. La Galaxy Watch 4 propose par exemple une analyse corporelle complète, en déterminant votre IMC, votre densité osseuse, votre masse musculaire, ou encore le taux d'hydratation de votre corps.

La Galaxy Watch 5 est allée encore plus loin dans le suivi de la qualité du sommeil, en intégrant quatre modes différents : éveillé, sommeil paradoxal, sommeil profond et sommeil léger. De quoi analyser attentivement les différentes phases de votre endormissement.

Les Galaxy Watch 4/5 sont parfaites pour lutter contre l'obésité

Or et comme l'explique une récente étude publiée par l'American Journal of Clinal Nutrition, les dernières Galaxy Watch de Samsung offre un suivi de vos données biométriques aussi précis que ce que pourrait fournir un laboratoire. De fait et d'après les scientifiques, les montres connectées du constructeur se révèlent être d'excellents outils pour combattre l'obésité et aider les utilisateurs à perdre du poids.

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont extrait les données issues de plusieurs Galaxy Watch 4 avant de les comparer aux résultats obtenus en laboratoire par l'université de l'Etat de Louisiane, le Pennigton Biomedical Research Center et le Centre universitaire contre le cancer d'Hawaï. D'après le rapport, les montres affichent une précision de 97 à 98 % sur cinq indicateurs importants de la composition corporelle :

la proportion de la masse corporelle exempte de graisse

la proportion de graisse transportée

l'indice de masse musculaire squelettique

le taux métabolique de base actuel

la quantité d'eau dans le corps

Par ailleurs, les chercheurs donnent quelques pistes pour aboutir à des mesures encore plus précises avec votre Galaxy Watch 4 ou 5. Il est notamment conseillé de prendre des mesures régulières, au même moment de la journée, et de les faire à jeun et après être allé aux toilettes.

En outre, il est recommandé de prendre vos mesures avant de faire des activités qui font monter la température de votre corps comme un exercice physique ou une douche chaude. Enfin, retirer les objets métalliques qui sont en contact avec votre corps (bijoux, smartphone, etc.) afin d'améliorer davantage les mesures.