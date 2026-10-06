Galaxy S27 Ultra : voici les 5 coloris choisis par Samsung

On connait les différents coloris dans lesquels sera disponible le Galaxy S27 Ultra. Quatre d’entre eux seront largement disponibles, tandis qu’une édition spéciale est aussi attendue, sans doute exclusive au magasin officiel.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

Que nous réserve Samsung avec son Galaxy S27 Ultra ? Apple réussit à créer l’engouement autour des coloris de ses iPhone depuis l’année dernière avec son fameux iPhone 17 Pro orange, suivi de l’iPhone 18 Pro rouge bordeaux il y a quelques semaines. Son concurrent va-t-il prendre des risques pour son prochain smartphone haut de gamme ?

Le leaker Ice Universe, très au fait des produits à venir chez Samsung, a publié la liste des coloris du Galaxy S27 Ultra. Selon lui, le mobile se déclinera en noir, bleu, rose clair et blanc. Il ne se montre pas plus précis quant aux teintes qui seront utilisées, notamment pour le bleu. Le bleu du Galaxy S26 Ultra était très clair, mais on ne sait pas si le constructeur va opter pour la même nuance ou se diriger vers un bleu plus foncé.

Au moins cinq coloris, dont un “spécial”

La source évoque également un cinquième coloris : le violet. Là encore, on a déjà eu un Galaxy S26 Ultra violet, mais il est possible qu’il s’agisse d’un violet différent. Cette couleur est décrite comme “spéciale”, signifiant sans doute qu’elle sera disponible en exclusivité sur le site officiel de Samsung et qu’on ne pourra pas l’acquérir chez les commerçants tiers. L’entreprise a pris l’habitude de lancer des coloris de base qu’on peut se procurer partout, et d’autres qu’elle se réserve à elle seule.

Au-delà des coloris, Samsung devrait revoir en profondeur le design de son modèle phare. L’intégration particulière des capteurs photo au dos contribue à constituer l’identité de la marque, elle va être chamboulée sur la génération à venir. Le fabricant devrait opter pour un grand îlot photo qui occupe l’essentiel de la largeur de l’appareil, semblable à ce que fait Apple depuis l’iPhone 17 Pro.

Ce bloc devrait d’ailleurs adopter un nouveau capteur Samsung ISOCELL HP6 de 200 MP. Des améliorations sont aussi attendues sur le téléobjectif 5x, alors qu’une optique serait supprimée : le téléobjectif 3x.


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