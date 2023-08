Galaxy S24 Ultra : le smartphone utiliserait jusqu’à 2 To de stockage, une première chez Samsung

Si vous avez l’habitude de stocker beaucoup de photos ou de vidéos sur votre smartphone, ou bien de télécharger un grand nombre d’applications, sachez que le Galaxy S24 Ultra sera peut-être fait pour vous grâce à son énorme capacité de stockage.

En plus d’avoir dévoilé que le Galaxy S24 Ultra serait le smartphone de la série à utiliser un processeur Snapdragon 8 Gen 3 à l’échelle mondiale, alors que les Galaxy S24 et S24+ seront équipés d’une puce Exynos, le leaker @Tech_Reve a dévoilé sur X que Samsung se prépare également à améliorer le stockage maximal de son smartphone.

Actuellement, le Galaxy S23 Ultra est disponible avec 256, 512 Go et 1 To de stockage. Si cette dernière option peut sembler démesurée pour la plupart des utilisateurs, certains ont besoin de beaucoup plus de stockage, et c’est exactement ce que Samsung prévoirait d’introduire sur la prochaine génération.

Lire également – Galaxy S24 Ultra : les caractéristiques techniques de son nouvel écran se précisent, il sera plus petit

Samsung va doubler le stockage de son Galaxy S24 Ultra

Selon les informations de @Tech_Reve, Samsung songerait à équiper son Galaxy S24 Ultra de jusqu’à 2 To de stockage, soit le double de la capacité maximale du Galaxy S23 Ultra. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour certains utilisateurs amateurs de photos, ou ceux qui adorent télécharger de nombreux jeux sur leurs appareils.

Avec un Galaxy S23 Ultra déjà commercialisé à 1839 euros avec 1 To de stockage et des tarifs qui pourraient de nouveau repartir à la hausse, selon certaines fuites, on peut se demander à quel prix arrivera cette nouvelle version avec 2 To de stockage. Samsung pourrait pour la première fois commercialiser un smartphone Galaxy S à plus de 2000 euros.

D’ailleurs, Samsung ne serait pas le seul à considérer un tel changement pour ses smartphones haut de gamme. Apple, de son côté, préparerait également un iPhone 15 Pro avec jusqu’à 2 To de stockage. Il s’agirait également d’une première pour le constructeur, qui se contentait lui aussi de 1 To au maximum sur l’iPhone 14 Pro.

Et vous, pensez-vous qu’une telle capacité de stockage vous serait utile sur votre smartphone ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.