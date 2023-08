iPhone 15, Pixel 8, Galaxy S24 : les prix des smartphones haut de gamme vont crever le plafond

Tout indique que dans les temps qui viennent, que les prix des smartphones de milieu et haut de gamme ne vont faire qu’augmenter. L'innovation a un prix, et on risque de le constater dans les mois qui viennent, il est de plus en plus élevé.

On le sait, les smartphones haut de gamme d’Apple, Samsung et autres Google coûtent cher. C’est le prix de l’innovation. Les entreprises comme Qualcomm créent des puces toujours plus performantes et efficientes, donc plus onéreuses, comme la Snapdragon 8 Gen 3, et les fabricants intègrent ces processeurs de pointe dans des appareils toujours plus luxueux.

D’après Yogesh Brar, les prix de l’ensemble des flagships sont entrés dans une spirale ascendante. Il annonce sur Twitter que « nous allons assister à une augmentation de prix de 50 à 200 $ sur tous les principaux modèles, en fonction des variantes ». Les principaux smartphones concernés sont les futurs iPhone 15, les Pixel 8, les Galaxy S24, ou encore les Xiaomi 14.

Le prix des smartphones continuera d’augmenter, est-ce le moment d’acheter ?

Cette augmentation généralisée des tarifs s’explique en partie par l’utilisation de la puce Snapdragon 8 Gen 3 dans les smartphones haut de gamme de nouvelle génération. Mais ces prix élevés s’appliquent en fait à tous les composants des smartphones. La course à l’innovation pousse les prix vers le haut. Les fabricants empilent toujours plus de puces et de technologie dans des tailles toujours plus microscopiques, les puces Snapdragon 8 Gen 3 et Dimensity 9300 utilisant un processus de gravure à 4 nm.

We will be seeing a $50 – $200 price jump on all major flagships depending upon the variants. This includes:

– Google Pixel 8 series

– iPhone 15 series

– Xiaomi 14 series

– Samsung Galaxy S24 series — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023

Pour se démarquer les uns des autres, les fabricants se doivent de proposer des smartphones à la finition toujours plus luxueuse. Si on dit depuis longtemps que les produits d’Apple sont élitistes, cela devient toujours plus vrai pour les autres marques, dont les appareils haut de gamme n’ont rien à envier en termes de finition à la firme de Cupertino. Malheureusement pour les consommateurs, cette tendance à la hausse n’épargnera sans doute pas les smartphones de milieu de gamme. Les tarifs vont augmenter sur ce segment aussi.

Source : Android Authority