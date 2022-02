Galaxy S22 Ultra : pourquoi le smartphone de Samsung est le champion de la productivité

Le Galaxy S22 Ultra est officiellement disponible depuis ce 25 février 2022. L’occasion de rappeler en quoi le nouveau mobile haut de gamme de Samsung est une référence dans sa catégorie et qu’il est tout simplement le meilleur smartphone pour les professionnels, les créatifs, et les utilisateurs exigeants. Des caractéristiques plus que tentantes d’autant que son lancement s’accompagne de nombreux bonus.

Le digne successeur des Galaxy Note

Le Galaxy S22 Ultra s’inscrit en fait dans la lignée des smartphones de la gamme Note de Samsung. Il est équipé d’un stylet S Pen qui permet d’écrire de manière manuscrite, de dessiner, de naviguer plus confortablement dans l’interface, de prendre des photos à distance, de passer des diapositives lors d’une présentation… Un outil de productivité inégalé sur le segment mobile Android. De plus, ce S Pen nouvelle génération jouit d’une latence ultra basse et se recharge directement dans l’emplacement de rangement prévu dans le Galaxy S22 Ultra pour plus de praticité.

Le S22 Ultra adopte également le format phablette qui a fait la réputation des Note. Il est en effet doté d’un immense écran Super AMOLED de 6,8 pouces, avec une définition WQHD+ 3200 x 1440 pixels. Samsung a aussi intégré la technologie LTPO 2.0 à la dalle, qui peut varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz en fonction du contenu affiché afin d’améliorer l’autonomie de la batterie.

La batterie, parlons-en justement. Comme les Galaxy Note à leur époque, le Galaxy S22 Ultra embarque un imposant accumulateur de 5000 mAh qui lui garantit une endurance à toute épreuve. Et malgré cette forte capacité, la batterie se recharge rapidement grâce à une puissance de 45W en filaire et de 15W sans fil.

Citons également l’interface OneUI de Samsung, sûrement la meilleure de l’écosystème Android pour sa fluidité, son design et ses fonctionnalités exclusives. L’option la plus impressionnante est sans doute le mode DeX, qui permet de transformer son Galaxy S22 Ultra en unité centrale une fois connecté avec ou sans fil à un écran externe. L’utilisateur peut alors profiter d’une véritable expérience de bureau grâce à son smartphone.

Le Galaxy S22 Ultra est aussi un formidable photophone

Si le Galaxy S22 Ultra est considéré comme le smartphone Android ultime, c’est parce qu’il combine les atouts de productivité que l’on attribuait auparavant à la gamme Note aux capacités en photographie qui ont toujours été le point fort de la gamme Galaxy S. Son capteur principal de 108 MP est un modèle du genre pour capturer des clichés en très haute définition. Celui-ci permet aussi d’utiliser la technique de fusion de pixels pour prendre des photos de 12 MP bien plus lumineuses, même lorsque les conditions environnementales sont défavorables.

Le Galaxy S22 Ultra est aussi un champion du zoom grâce à la présence de deux téléobjectifs de 10 MP, l’un offrant un zoom optique jusqu’à x3 et l’autre télescopique avec un zoom optique jusqu’à x10 (et un zoom spatial jusqu’à x100). Le quatrième capteur est un ultra grand-angle de 12 MP ouvrant le champ de vision à 120 degrés.

Les photos profitent ensuite d’un puissant traitement logiciel pris en charge par la performante puce maison Exynos 2200. Le SoC est conçu avec un GPU développé en collaboration avec AMD et basé sur l’architecture RDNA 2, ce qui en fait une solution idoine pour le jeu vidéo notamment.

Jusqu’au 30 avril 2022, le Galaxy S22 Ultra fait l’objet d’une offre de lancement. L’achat du smartphone donne droit à un bonus de reprise d’un montant de 100 euros si vous renvoyez à Samsung un ancien appareil, et vous bénéficiez d’un an d’assurance Samsung Care+ offerte. Vous pouvez également profiter du remboursement de jusqu’à 150 euros pour l’acquisition d’accessoires, de montres connectées Galaxy Watch et d’écouteurs Galaxy Buds.

Les Galaxy S22 et S22+ sont toujours disponibles en précommande

Si le Galaxy S22 Ultra est officiellement disponible à la vente, les Galaxy S22 et S22+ sortent quant à eux le 11 mars 2022 et sont ainsi toujours en période de précommande jusqu’au 10 mars. Si vous craquez pour l’un de ces deux modèles, vous repartez avec des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro avec réduction du bruit active en cadeau. Un bonus de reprise d’un ancien appareil de 100 euros est là aussi accordé, tout comme l’intégration de l’assurance Samsung Care+.

Les Galaxy S22 et S22+ partagent la même puce que le S22 Ultra, l’Exynos 2200 gravé en 4 nm. Leur triple capteur photo se compose d’un module de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP autorisant un zoom optique jusqu’à 3x.

La principale différence entre les deux références réside sur la taille de l’écran : le Galaxy S22 adopte un format compact grâce à sa dalle de 6,1 pouces, alors que le Galaxy S22+ mise sur une surface d’affichage étendue de 6,6 pouces. Dans les deux cas, nous avons affaire à la technologie AMOLED LTPO avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 10 et 120 Hz et à une qualité Full HD+ 1080p.

Le Galaxy S22 est équipé d’une batterie de 3700 mAh qui recharge à 25W par câble et à 15W par induction, le Galaxy S22+ profite d’un accumulateur de 4000 mAh avec une recharge filaire de 45W et une recharge sans fil de 15W.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.