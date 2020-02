Galaxy S20 : la version Ultra sera vendue avec un chargeur rapide particulièrement puissant

Le Galaxy S20 Ultra, le plus ambitieux des trois smartphones attendus la semaine prochaine, devrait être équipé d’un chargeur rapide très puissant qui titrera partie des atouts du smartphone. En effet, contrairement au Galaxy Note 10+, livré avec le chargeur rapide du Galaxy Note, le Galaxy S20 Ultra sea vendu avec le chargeur rapide adapté.

Samsung gomme régulièrement ses mauvaises habitudes. La firme coréenne arrête de limiter le volume de RAM et de stockage quand la concurrence fait mieux. Elle arrête également d’attendre l’arrivée d’un certain modèle haut de gamme avant de déployer la mise à jour sur l’ensemble du parc installé (et cela se ressent sur la qualité des mises à jour). Et un autre défaut devrait bientôt être gommé lui aussi : les accessoires inadaptés.

Rappel des faits. Le Galaxy Note 10 a été présenté en août dernier avec le Galaxy Note 10+. Les deux smartphones comptent quelques différences. L’une d’entre elles concerne la batterie. Et plus précisément la puissance maximale de la charge rapide. Pour le Galaxy Note 10, cette puissance est de 25 watts. Pour le Note 10+, elle est de 45 watts. Or, les deux smartphones étaient livrés avec le même chargeur rapide de 25 watts. Pour les propriétaires du Note 10+, il leur fallait acheter, en supplément, le chargeur 45 watts. Ce qui n’a pas été très bien vu.

Un chargeur rapide adapté avec le S20 Ultra

Les Galaxy S20, qui seront dévoilés la semaine prochaine, sont tous les trois compatibles charge rapide. Et comme les deux Note 10, ils ne sont pas tous compatibles avec la même puissance de charge rapide. Selon le journaliste allemand Roland Quandt de WinFuture, les S20 et S20+ seront compatibles avec la charge rapide 25 watts (que ce soit en version 4G ou 5G), tandis que le S20 Ultra sera compatible avec la charge rapide 45 watts.

Et bonne nouvelle, le Galaxy S20 Ultra sera fourni avec un chargeur adapté à cette puissance. Cette décision serait intimement liée au prix du Galaxy S20 Ultra qui particulièrement onéreux. Notez que notre confrère affirme également que les trois smartphones seront fournis avec des casques audio de la marque AKG (qui appartient à Samsung). Ces accessoires seraient compatibles USB type-C. Il s’agirait d’un indice confirmant que Samsung a abandonné le port jack 3,5 mm, comme sur les Note 10 et Note 10+. Rappelons que le Galaxy S10 et ses déclinaisons en étaient équipés.