Galaxy S20+ : iFixit confirme qu’il est aussi difficile à réparer que le S20 Ultra

Après le Galaxy S20 Ultra, c’est au tour du Galaxy S20+ d’être démonté par les experts de la réparation du site iFixit. Ces derniers confirment que le cadet de la série est aussi difficile à réparer que son grand frère, notamment à cause de la colle qui scelle la batterie et les dalles de verre. Il écope de la même note : 3 sur 10.

Depuis le Galaxy S5, la tendance en termes de design chez Samsung est à la colle. Les smartphones sont beaux, puissants, ergonomiques, mais il est de plus en plus difficile de les réparer en cas de panne. Quand le Galaxy S4 obtenait en 2013 une note de réparabilité très bonne, 8 sur 10 selon iFixit, son successeur, un an plus tard, n’obtenait que 5 sur 10. En cause, l’adhésif autour de l’écran. Un mal qui touche toutes les marques.

Et c’est allé de mal en pis : 4 sur 10 pour le Galaxy S6, 3 pour le Galaxy S7, 4 pour le Galaxy S8 (une progression grâce à la modularité des cartes électroniques), 4 pour le S9, 3 pour le S10 et 2 pour le Galaxy Fold. Il y a quelques jours, nous rapportions dans nos colonnes le résultat du démontage par le site de réparation du Galaxy S20 Ultra. Ce dernier obtient la même note que le S10. Avec les mêmes raisons et les mêmes symptômes. Qu’en est-il du Galaxy S20+, son cadet ?

De la colle partout, surtout sous la batterie

Le Galaxy S20+ ne fait malheureusement pas mieux. iFixit a publié une vidéo sur YouTube (que vous pouvez retrouver ci-dessous) où les réparateurs expliquent que la colle autour de l’écran et sous la batterie rend la réparation et l’usage de pièces de rechange extrêmement risqué. Il y a en effet des risques de casse quand le smartphone est ouvert. Et des câbles viennent augmenter la difficulté de l’opération. Heureusement, la construction modulaire des segments électroniques améliore un bilan négatif. Sa note est sans surprise : 3 sur 10.

Hier, nous avons publié un article sur un projet de loi étudié par la Commission européenne sur le thème de l’économie circulaire. Parmi les propositions qui y sont faites, le droit à la réparation, défendu par iFixit, pourrait être rendu obligatoire et l’éco-conception, qui favorise justement la réparabilité et l’évolutivité des produits électroniques, pourrait être encouragée. Seulement, l’usage de la colle sur le segment haut de gamme est tellement ancré qu’il sera bien difficile d’appliquer cette loi si elle vient à être promulguée.