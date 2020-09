Galaxy Fit 2 : Samsung promet trois semaines d’autonomie pour ce nouveau bracelet fitness

À l’occasion de sa conférence « Life Unstoppable », Samsung a présenté un nouveau bracelet connecté orienté sport et fitness : le Galaxy Fit 2. Principal atout de cette nouvelle mouture : promettre jusqu’à 3 semaines d’autonomie. Et ce malgré l’intégration d’un nouvel écran beaucoup plus grand.

Comme les ordinateurs portables, les smartphones et les voitures électriques, les accessoires connectés sont impactés par l’éternel problème de l’autonomie. C’est notamment le cas des bracelets Fitness et des montres connectées, par exemple. Même si ces derniers offrent de nombreux services supplémentaires, ils ne tiennent pas la comparaison face aux montres traditionnelles.

Pourtant, la situation est bien meilleure qu’au démarrage. Les batteries, toujours aussi petites, offrent de meilleures capacités. Ainsi, l’autonomie est passée d’une semaine à deux semaines, comme pour l’excellente Honor MagicWatch 2. Et ce malgré un renforcement constant des services proposés et des capteurs intégrés.

Voici un nouvel exemple avec le Galaxy Fit 2. Samsung a présenté ce nouveau bracelet connecté hier, à l’occasion de la conférence virtuelle appelée Life Unstoppable. C’est à cette occasion que l’entreprise a dévoilé une télévision haut de gamme QLED 8K, une tablette milieu de gamme (Galaxy Tab A7), un projecteur connecté à focale courte (The Premiere) ou encore un mystérieux faux miroir qui cache une télévision (The Sero).

Jusqu’à trois semaines d’autonomie

Le Galaxy Fit 2 est est équipée d’une batterie de 159 mAh (contre 120 mAh pour le premier Galaxy Fit). Selon Samsung, elle offre entre deux et trois semaines d’autonomie. Deux semaines si vous utilisez quotidiennement les différentes applications fitness. Et trois semaines si vous l’utilisez surtout pour un suivi quotidien de vos données de santé (rythme cardiaque, cycle du sommeil, etc.). À titre de comparaison, le Galaxy Fit premier du nom ne tient qu’une petite semaine. Et le tout récent Fitbit Inspire 2, présenté avec la Fitbit Sense, promet 10 jours d’autonomie.

Les informations techniques à propos du bracelet ne sont pas nombreuses. L’écran est AMOLED et son verre de protection est incurvé. Cette dalle mesure 1,1 pouce, soit un peu plus grand que celle du Galaxy Fit (0,95 pouce). Et il se décline en deux couleurs : noir et rouge. Pas de date de sortie ni de prix. Mais Samsung communiquera certainement ces informations très rapidement.