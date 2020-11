Oppo lance les Enco X, des Airpods Pro à moins de 180 euros

Oppo dévoile ses nouveaux écouteurs sans fil, les Enco X. Pour seulement 179 euros, les écouteurs risquent bien de faire sensation en termes de performances sonores. Grâce à leur système de double haut-parleur, ils délivrent un son de haute qualité, notamment dans les aigus. 25 heures d'écoute en continu seront disponibles, ainsi que la recharge par induction et câble USB-C.

Après les Oppo Enco Free, le constructeur chinois Oppo présente les Enco X, ses nouveaux écouteurs sans fil. Si leur design s'inspire assez clairement de celui des Airpods, la comparaison s'arrête là. Leur prix, déjà, est une différence non négligeable, puisque les écouteurs sont disponibles à partir de 179 €. Ensuite, un deuxième modèle en noir existe également. Mais surtout, leur architecture particulière leur permet de délivrer son d'une qualité inattendue à ce prix-là. On attendra bien évidemment de pouvoir les tester, mais les deux petits accessoires devraient offrir une qualité de haute voltige.

Contrôlables à partir de l'application HeyMelody, les Enco X sont équipés d'une puce Bluetooth 5.2, qui garantit une diffusion du son jusqu'à 10 mètres. Les écouteurs prennent en charge les codecs SBC, AAC et LHDC. Côté autonomie, une charge permet 25 heures d'écoute en continu. La recharge à induction, ainsi que par câble USB-C sera possible grâce au boîtier. Les écouteurs sont également dotés de la charge inversée. Rappelons par ailleurs que la recharge rapide 125W Oppo Flash Charge sera disponible début 2021.

Oppl s'est associé au prestigieux constructeur Dynaudio pour créer les Enco X

Oppo et Dynaudio, un constructeur danois renommé pour ses enceintes de salon et du studio, se sont associés pour créer une architecture singulière pour les écouteurs. En effet, ces derniers comportent un système de double haut-parleur coaxial et un moteur dynamique composite à triple couche. Cette composition permet un rendu audio haute définition, à laquelle s'ajoute une transmission haut débit LHDC qui limite les pertes de données. Oppo a également développé DBEE 3.0 (Dynamic Bass Enhanced Engine, pour “système dynamique d'optimisation des basses”), qui, comme son nom l'indique, améliore la qualité des sons basses fréquences.

Les Enco X sont également équipés de la fonctionnalité réduction de bruit, capable d'atténuer jusqu'à 35 dB de bruits extérieurs. 3 modes sont disponibles : maximal, léger, et “transparence”, qui permet en une seule touche d'écouter librement ce qu'il se passe dans votre environnement sans retirer les écouteurs. La marque précise que chacun des modes est adapté à n'importe quelle situation, que ce soit en intérieur ou en extérieur.