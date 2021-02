GeForce RTX 3090 HOT : Galax demande 4000 dollars pour cette carte avec beaucoup de LED RGB

GALAX a présenté sa ligne de cartes graphiques custom RTX 3090 HOF. En plus d’être overclockées, ces cartes disposent d’un design bien particulier et certaines sont même dotées d’un écran. Le modèle le plus cher est commercialisé à 4000 dollars.

La GeForce RTX 3090 est le top du top en matière de carte graphique, mais il est possible d’avoir encore mieux, et ce grâce aux modèles custom. Le fabricant GALAX sort aujourd’hui ses version HOF, pour Hall of Fame. Des RTX 3090 plus puissantes, mais aussi dotées de petites fonctionnalités trouvables nulle part ailleurs, comme un écran intégré.

Au total, ce sont six modèles qui composent le line-up de GALAX sur la gamme HOF. : la HOF standard, la HOF Premium, la HOF Limited Edition, la HOF Extreme, la HOF Extreme Limited Edition ainsi que le modèle le plus haut de gamme : la HOF OC Lab Edition. La moins chère est vendue 3000 dollars, tandis que le modèle le plus onéreux (la Lab Edition) atteint lui les 4000 dollars.

A lire aussi – Test Nvidia GeForce RTX 3080 : un monstre de puissance pour les gamers exigeants

Les cartes sont dotées d’un design blanc du plus bel effet et sont parcourues de moult Leds. On constate la présente de six caloducs de 8 mm et de trois ventilateurs de onze pales chacun : deux de 102 mm et un central de 92 mm. La Lab Edition dispose d’une fréquence de base de 1395 Mhz (fréquence boost à 1905 Mhz) et un TDP de 500 Watts.

Une RTX 3090 avec écran intégré

Mais ce qui fait aussi la particularité de ce modèle HOF, c’est la présence (en option) d’un écran de 4,3 pouces. Pouvant se retirer grâce à une attache magnétique, il servira à afficher diverses informations, comme la fréquence actuelle ou la température du GPU. Plus important encore (et c’est le but premier), ça en jettera dans votre PC.

Une série de cartes graphiques pas encore disponible chez nous, puisqu’au moment où nous écrivons ces lignes, elle ne sont vendues qu’en Australie. Il s’agit dans tous les cas du modèle de RTX 3090 le plus haut de gamme du marché. A réserver qu’aux plus fortunés, ou qu’aux plus fondus de performances brutes. Pour rappel, la RTX 3090 Founders Edition est vendue 1549 euros (du moins, quand il y a du stock).