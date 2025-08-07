Fuite de données chez Air France, quelles informations client ont été volées ?

Les données personnelles de clients Air France ont été volées par des pirates. Des informations sensibles en font partie et peuvent servir à arnaquer les personnes concernées par la fuite.

Air France a été victime d'une fuite de données, informe la compagnie aérienne dans un email envoyé à ses clients. Elle ne précise pas combien de personnes sont concernées par cette intrusion et ce vol d'informations personnelles, mais assure qu'elle est en train de contacter tous les individus affectés afin qu'ils puissent prendre les mesures de sécurité requises dans ce type de scénario.

Cette intrusion a permis aux pirates de s'emparer de données telles que les noms de famille et prénoms, des informations de contact (sans doute des adresses email et numéros de téléphone), ainsi que des demandes formulées par email à la compagnie et le numéro Flying Blue des clients. “Aucune donnée sensible telles que des mots de passe, des données de voyage, le solde de Miles Flying Blue (le programme de fidélité d'Air France, ndlr), des numéros de passeport ou de carte de crédit n'ont été divulguées”, rassure Air France dans un communiqué relayé par BFMTV.

Clients Air France, attention au phishing

Si les données collectées lors de cette violation de données ne donne pas un accès direct au compte en banque ou au compte Air France des clients, elles peuvent être exploitées dans le cadre d'une campagne de phishing. L'entreprise exhorte donc ses clients à “redoubler de vigilance s'ils reçoivent des appels ou des emails suspects”. Même si les messages reçus contiennent des informations exactes, ils peuvent être frauduleux.

Surveillez bien toutes les communications de la part d'Air France à partir de maintenant, même si elles vous semblent crédibles. Évitez de cliquer sur des liens contenus dans un email ou un SMS, préférez une connexion manuelle à l'application ou au site web pour vérifier une information ou un statut depuis votre compte.

L'intrusion ne provient pas directement des serveurs d'Air France, mais d'un prestataire chargé de service client. La compagnie aérienne précise mettre en place “des mesures de protection renforcées” pour se prémunir contre ce type de menaces à l'avenir.