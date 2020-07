Freebox One : Free admet que la box abordable est un échec

La Freebox One n’a pas rencontré le succès escompté, admet Free. Moins de deux ans après son lancement, le FAI a donc décidé de d’abandonner la box abordable et de la remplacer par la Freebox Pop.

En décembre 2018, Free lançait la Freebox One, une box moins chère et moins complète pour accompagner la Freebox Delta, ultra haut de gamme est sophistiquée. Free proposait la box à 39,99 € par mois avec une période d’engagement d’un an.

Free promet de ne pas abandonner les abonnés de la Freebox One

Moins de deux ans après son arrivée sur le marché, la Freebox One a été expulsée du catalogue de Free au profit de la Freebox Pop. L’abonnement de la box est proposé au même prix que la Freebox One, soit 39,99€/ mois.

Dans une interview accordée à Univers Freebox, Xavier Niel, fondateur de Free, est revenu sur l’échec cuisant de la Freebox One et sur sa disparition prématurée. « C’est une Freebox qui ne rencontre pas le succès que l’on espérait » a admis d’entrée de jeu Xavier Niel. « Quand on interroge les abonnés, ce n’est pas la Freebox qui rencontre le plus grand succès » précise le milliardaire.

Sans surprise, Free s’est néanmoins engagé à assurer un suivi logiciel aux abonnés. « On n’arrête pas pour autant de la suivre. Encore aujourd’hui, on rajoute des choses sur la Freebox One, on continue » promet Xavier Niel. Récemment, Free d’ailleurs boosté le WiFi de la box via une mise à jour avant d’augmenter le débit montant de tous ses abonnés Freebox FFTH (Freebox Delta, Freebox One, Freebox Mini 4K et Freebox Révolution).

« Visiblement, ce que l’on souhaite chez Free c’est d’avoir une offre complète avec plusieurs boîtiers, on revient là-dessus (NDLR : avec la Freebox Pop), c’est une vraie demande » explique le fondateur de Free. Contrairement à la Freebox Pop, la Freebox One n’est pas composée de plusieurs boîtiers. Elle se compose uniquement d’un seul boîtier, imaginé par le designer Jasper Morrison. Que pensez-vous de l’abandon de la Freebox One ? Bon débarras ? On attend votre avis dans les commentaires.