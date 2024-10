Freebox Connect sur Android se dote d’une nouvelle fonctionnalité pour surveiller votre connexion

Free vient de déployer une mise à jour pour son application Freebox Connect sur Android. Elle permet de mieux gérer les problèmes de connexion et propose des améliorations pratiques. Voici tout ce qui change.

Les technologies évoluent constamment dans le secteur des télécommunications et poussent les opérateurs à peaufiner leurs services. Free, toujours à l’avant-garde, ne cesse d'apporter des améliorations à ses équipements et applications. Que ce soit pour stabiliser le réseau ou corriger des problèmes techniques, ces mises à jour permettent aux utilisateurs de profiter d’une utilisation plus simple et efficace de leur matériel.

La nouvelle mise à jour de Freebox Connect sur Android, lancée peu après la version iOS, permet aux abonnés de visualiser toutes les déconnexions rencontrées sur leur ligne. Grâce à cette fonctionnalité, ils peuvent donc plus facilement identifier des interruptions de service. En complément, Free a corrigé un bug qui indiquait à tort une absence de connexion. Cela rend l’application plus fiable pour le contrôle du réseau domestique.

La nouvelle version de Freebox Connect améliore le suivi des déconnexions

Cette mise à jour intervient tout juste un mois après un patch majeur déployé par Free pour toutes ses box, incluant les modèles Delta, Révolution, Pop et Ultra. La version 4.8.15 du Freebox Server corrigeait plusieurs problèmes gênants, comme l'attribution incorrecte d'adresses IP et un bug de connexion Wi-Fi sur les fréquences 2,4 GHz des Freebox Pop et Ultra. Ces corrections ont apporté une meilleure stabilité et permettaient de résoudre des bugs fréquents, notamment lors de l’utilisation des répéteurs Wi-Fi 7.

En complément, l’application Freebox Connect introduit également des messages d’erreurs plus explicites lorsque le mot de passe administrateur est refusé, et corrige un bug qui affichait à tort une absence de connexion. Les utilisateurs des Freebox Ultra peuvent aussi bénéficier du système Backup Internet, qui bascule automatiquement sur la 4G en cas de coupure du réseau. Cette mise à jour continue d'améliorer les outils de gestion des équipements Freebox en facilitant la maintenance et le contrôle du réseau à distance.