Free lance une grosse mise à jour pour toutes ses Freebox, voici les nouveautés

Free vient de déployer une mise à jour à destination de toutes ses Freebox. Ce patch corrige de nombreux problèmes qui pouvaient gâcher l'expérience des utilisateurs.

Alors que Free vient tout juste d'offrir aux abonnés Delta toutes les chaînes incluses dans Universal+, l'opérateur vient de déployer une nouvelle mise à jour logiciel. Fait important, ce patch concerne toutes les Freebox et non un modèle spécifique.

Ainsi, que vous ayez une Freebox Delta, Revolution, Pop ou Ultra, vous allez pouvoir en bénéficier. Concrètement, il ne faudra pas s'attendre à des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, Free s'est attelé à corriger de nombreux problèmes qui gâchaient l'expérience utilisateur depuis quelques temps déjà.

Free met à jour toutes ses Freebox pour la rentrée

Via la mise à jour du Freebox Server 4.8.15, l'opérateur s'est occupé des problèmes suivants :

empêcher l'attribution d'adresses IP en dehors de la plage DHCP configurée

bug de nommage de fichiers téléchargés sur les newsgroups

correction d'un problème de fragmentation sur le 2,4 GHz des Freebox Wi-Fi 7

Ce dernier point devrait faire plaisir aux propriétaires de Freebox Ultra et Freebox Pop. Pour cause, ce bug provoquait une perte de connectivité dans la bande concernée. De quoi rager quand on regarde une série ou quand on joue en ligne par exemple. C'est maintenant de l'histoire ancienne. Ajoutons que ce souci a également été corrigé sur les répéteurs Wi-Fi 7. En effet, les répéteurs ne pouvaient pas se connecter automatiquement, ce qui tue l'intérêt de l'appareil vous en conviendrez.

A lire également : Free propose maintenant les SMS par Wi-Fi à tous ses abonnés en France

Pour rappel, cette mise à jour ne s'appliquera pas toute seule sur votre Freebox. En effet, il faudra impérativement la redémarrer pour appliquer le patch. Et si vous voulez vous assurer que vous êtes sur la bonne version du firware, il suffit de se rendre sur l'application Freebox Connect.

Pour rappel, l'opérateur a lancé à la fin août 2024 une nouvelle option très pratique pour les abonnés à la Freebox Ultra : le Backup Internet Freebox. Pour résumer, cet appareil détecte lorsque votre réseau Internet est en panne et prend immédiatement le relais en 4G ou 4G+. De cette manière, vos appareils restent connectés, même si votre Freebox a tiré le rideau.