Free va lancer des offres mobiles prépayées pour concurrencer SFR et Orange

Alors que Bouygues Telecom va les abandonner, Free confirme le lancement de ses offres mobiles prépayées. Il se positionne face à Orange et SFR, qui en proposent encore.

Si le temps où il fallait payer des sommes indécentes pour bénéficier d'une offre mobile correcte est révolu, cela n'empêche pas certaines personnes de refuser la souscription d'un forfait. Les raisons sont multiples : besoin occasionnel de données uniquement, pas de nécessité d'appeler en illimité… Pour toutes celles et ceux dans ce genre de cas, il existe les cartes prépayées. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'offres donnant accès à X heures d'appels et Y Go de data pour un prix fixe, avec une validité de 30 jours en général.

Ne croyez pas qu'elles sont en voie de disparition. Selon les derniers chiffres de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep), il y en avait 6,9 millions en circulation en France au moins de juin 2023. Un chiffre élevé qui n'empêche pas Bouygues Telecom d'abandonner complètement ce format. L'arrêt définitif aura lieu le 30 juin 2025. Prenant son concurrent à contre-courant, Free annonce l'arrivée de ses propres offres prépayées.

Free se lance sur le marché des cartes prépayées pour mobile

On s'en doutait depuis septembre dernier, quand un internaute a repéré un site Web en construction mentionnant la nouveauté. L'information a depuis été confirmée par l'opérateur. Il n'a pas donné plus de détails en revanche, pas plus qu'une date de lancement.

Sur le site en question, on pouvait voir des recharges de 5, 10, 30 et 100 €, aussi bien pour la France que pour l'international. Un pack SIM incluant une carte SIM et la recharge était également proposé à 5 €. Les clients Free Pro semblent concernés au même titre que les particuliers. Ne reste plus qu'à patienter pour voir ce que Free va proposer pour se démarquer de la concurrence, à savoir Orange et SFR. Les deux opérateurs sont bien installés sur ce segment, aussi le trublion du Web devra faire preuve d'originalité afin de convaincre les clients potentiels.

