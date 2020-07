Free va booster le WiFi des Freebox Revolution, One et Mini 4K à l’aide d’une simple mise à jour

Free annonce qu’une mise à jour sera déployée sur toutes les Freebox, de la Revolution à la One, en passant par la Mini 4K. Cette mise à jour, entièrement logicielle, concerne le WiFi. La portée de ce dernier sera considérablement étendue et le débit sera renforcé. La sécurité sera améliorée et elles seront même compatibles avec le répéteur WiFi Pop.

La semaine dernière, Free a présenté la Freebox Pop à l’occasion d’une conférence de presse que nous avons suivie en direct avec vous. Cette nouvelle box (aussi appelée Freebox V8) est la seconde Freebox compatible avec Android TV après la Mini 4K. Nous avons publié en fin de semaine dernière un duel entre ces deux Freebox. Un affrontement autant design que technique et fonctionnel. Et la plus récente n’est pas toujours la meilleure dans tous les domaines.

La Freebox Pop est constituée des deux boitiers habituels à toute box Internet (routeur et décodeur) et d’un troisième appareil. Ce dernier est un répéteur WiFi qui permet d’étendre le réseau sans fil (ac dual band MU-MiMo dans le cas de la Freebox Pop) quand la portée native de la box n’est pas suffisante. Ce boitier est aujourd’hui compatible avec la Freebox Pop, bien sûr, mais également avec la Freebox Delta. A l’occasion d’une interview accordée à Univers Freebox, Xavier Niel confirme que le répéteur sera bientôt compatible avec les trois Freebox précédentes : la Revolution, la Mini 4K et la One.

Déploiement du firmware le 14 juillet

Cette compatibilité sera assurée grâce à une mise à jour du firmware des trois Freebox, lequel sera officiellement déployé le 14 juillet (soit demain). Lors de l’interview, Xavier Niel confie cependant que le déploiement des firmwares pourrait démarrer dès aujourd’hui (13 juillet) ou le mercredi prochain (15 juillet). Rappelons aussi que les déploiements sont progressifs. Il est possible que votre Freebox ne soit pas concernée avant quelques jours.

Attention, les abonnés Revolution, One et Mini 4K ne pourront pas commander le répéteur avant la rentrée prochaine. Free souhaite en effet éviter les ruptures de stock et privilégier les (anciens ou nouveaux) titulaires d’un abonnement Freebox Delta ou Freebox Pop. D’où ce délai supplémentaire. Notez que Xavier Niel ne précise pas quelles seront les conditions tarifaires pour la location du répéteur pour ces anciens forfaits. Logiquement, elles devraient être identiques à celles de la Freebox Pop : la location est gratuite, mais les frais d’envoi sont à la charge de l’abonné (10 euros par appareil).

Portée, sécurité et débit également améliorés

La compatibilité avec le répéteur WiFi Pop n’est pas la seule nouveauté liée au WiFi que Xavier Niel annonce. Trois autres améliorations sont attendues sur ces trois Freebox. D’abord, la portée du WiFi sera augmentée de 60 % à 70 %. Ensuite, le débit de la connexion a été « pratiquement doublé », selon les propos du patron de Free, sans expliquer cependant comment c’est possible. Enfin, les trois Freebox seront compatibles avec le plus récent des protocoles de sécurité WiFi : WPA3. Ce sont donc des améliorations très importantes qui sont annoncées.

Dans l’interview, Xavier Niel explique avoir réalisé une enquête de satisfaction auprès de ses abonnés. L’un des points faibles perçus par les utilisateurs concerne justement le WiFi. Ils estiment que la connexion sans fil n’est pas assez rapide et ne couvre pas suffisamment leur logement. Le patron de Free raconte qu’Iliad a racheté une société spécialisée dans le WiFi et a intégré ses équipes avec une seule mission : améliorer cette connectivité, même pour les box existantes. Après avoir développé le WiFi de la Freebox Pop et de son répéteur, elles ont développé les nouveaux firmwares. Espérons que le résultat soit à la hauteur de la promesse.

Source : Univers Freebox