Free : on sait enfin quand le boîter Super Player sera présentée, voici à quoi vous attendre

Lors de la journée des comunautés Free, le trublion des télécoms a livré une fenêtre de sortie pour sa prochaine Freebox Super Player. L’opérateur se prépare à dévoiler son nouveau décodeur d’ici quelques mois. En attendant, nous avons déjà quelques informations à son sujet.

Il y a plus d’un an, un mystérieux appareil faisait son apparition sur Geekbench. Baptisé Super Player, celui-ci est développé par Free et aurait pour but d’accompagner la Freebox Ultra en tant que décodeur TV. À partir de là, il a fallut s’armer de patience pour en savoir à son sujet. En octobre 2025, Xavier Niel confirme son existence et se risque même à annoncer une arrivée pour les mois qui suivent. Raté. Nous voilà un an plus tard, et toujours rien.

Mais si vous faites partie de ceux qui attendent ce Super Player avec impatience, n’ayez crainte : cette fois, il devrait bel et bien arrivé d’ici peu. C’est en effet ce qu’a glissé Nicolas Thomas, directeur général de Free, au détour d’une conférence lors de la journée des communautés Free. Comme le rapportent nos confrères d’Univers Freebox, l’opérateur prévoit désormais lancer son nouveau boîtier début 2027.

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Cette fois ça y est, Free se prépare à lancer son Super Player

Nous n’en saurons pas plus pour le moment. En tout cas, rien d’officiel. Pour cela, il va donc falloir se tourner sur la fameuse fuite sur Geekbench de janvier 2025. Pour rappel, le listing a certes livré le nom du boîtier, mais pas que. Nous savons également que le Super Player sera équipé d’un processeur ARMv8 à 5 cœurs présentant une cadence de 2,02 GHz. On note également la présence de 4 Go de Ram pour l’accompagner.

On s’attend à ce que le Super Player offre un gain significatif en performance par rapport à ses prédécesseurs. Pas étonnant, puisque celui-ci est censé fonctionner aux cotés de la Freebox Ultra, soit la box la plus performante de Free à ce jour. Enfin, il est dit que le Super Player tournera sous Android 14, ce qui signifie qu’il proposera certainement Google TV comme OS pour le décodeur.