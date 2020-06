Fraude à la carte bancaire : le skimming débarque sur le web

La fraude à la carte bancaire évolue. Selon nos confrères du site Ubergizmo, des hackers ont trouvé le moyen d’adapter le skimming, cette technique qui consiste à pirater une carte bleue une fois insérée dans un DAB, pour le web. En effet, les pirates dissimulent leur logiciel dans les métadonnées des images présentes sur les sites marchands.

Le skimming est une technique bien connue dans le milieu de la fraude à la carte bancaire. Crée en 2008, le skimming consiste à recopier les pistes magnétiques de votre carte bancaire grâce à un lecteur à mémoire inséré dans un DAB. Une fois ces renseignements obtenus, les pirates s’arrangent pour obtenir votre code de CB, la plupart du temps grâce à une caméra fixée dans un faux plafonnier ou grâce à un faux clavier numérique.

Jusque là, les chercheurs en sécurité informatique de la société Malwarebytes pensaient que le skimming ne pouvait fonctionner que dans le cas d’un retrait d’argent à un distributeur. Mais il semble que des pirates aient trouvé le moyen d’adapter le procédé au monde virtuel. En effet, comme en atteste Malwarebytes, les hackers ont trouvé comment cacher leur logiciel de skimming dans les métadonnées de certaines images présentes sur des sites marchands.

Le code se cache dans les favicons

Plus précisément, les pirates dissimulent leur code malveillant dans les favicons, ces petites icônes qui symbolisent un site web et que vous pouvez retrouver dans la barre d’adresse, les signets, les onglets ou dans les favoris. Lorsque ce code est utilisé sur une e-boutique non sécurisée ou dont la sécurité a été compromise, il permet aux pirates de voler des informations sur l’utilisateur, comme son adresse postale, son identité, et ainsi que ses coordonnées bancaires.

Pour l’heure, les hackers semblent cibler principalement le plugin WooCommerce de WordPress, en raison de sa part de marché importante. Comme le rappellent les chercheurs de Malwarebytes, soyez vigilant sur les sites de e-commerce : assurez-vous que la connexion soit bien sécurisée, et que l’adresse du site soit bien en https et non http, au moment du paiement notamment.

