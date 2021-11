France TV diffuse tous les épisodes de Goldorak en streaming gratuitement

France TV annonce la mise à disposition gratuite de la série Goldorak en streaming. Œuvre majeure de Go Nagai, Goldorak est une série en 74 épisodes racontant le combat d’Actarus, Alcor et ses amis contre les envahisseurs de Vega. Mal aimée au Japon, elle figure parmi les séries d’animation les plus symboliques de la télévision française des années 80, avec Capitaine Flam, Ulysse 31 et Albator.

Si vous avez quadragénaire (comme votre serviteur), vous avez certainement, dans votre enfance, eu la chance (parce que c’était vraiment une chance) de regarder sur « Antenne 2 » un épisode de Goldorak. Si vous avez un sourire rêveur à l’évocation d’Actarus, des Golgoths et du robot Goldorak, vous n’êtes pas le seul bien au contraire. En revanche, si ces noms ne vous disent rien, voilà une excellente occasion de rattraper cela.

En effet, France Télévision a eu l’excellente idée de rendre gratuit l’accès à l’ensemble de la série. Soit les 74 épisodes diffusés en France. Vous les trouverez sur le portail de France Televisions. Ils sont visionnables en streaming. Pour y accéder, rien de plus simple : rendez-vous sur le portail web du groupe télévisuel, tapez Goldorak dans le moteur de recherche et cliquez sur l’icône. Si vous préférez passer par votre tablette ou votre smartphone, téléchargez l’application France TV et effectuez la même recherche dans le moteur intégré. Et, bonne nouvelle, les épisodes seront identiques à ceux diffusés il y a quarante ans, contrairement aux vieux films Disney récemment censurés.

Goldorak : une série d'animation symbolique de la France des années 80

Petite piqure de rappel sur Goldorak, appelé Grendizer au Japon. Il s’agit d’une série d’animation produite dans la seconde moitié des années 70 par Toei Animation à partir du manga éponyme de Go Nagai. Elle a été commandée par Bandai dans l’objectif de vendre de nouveaux jouets. Troisième série d’animation réalisée à partir d’une œuvre du mangaka japonais, après Mazinger Z et Great Mazinger, elle est diffusée en France à partir du 3 juillet 1978.

L’histoire de Goldorak est relativement simple. Nous reprendrons ici les termes de la traduction française. Actarus est le prince de la planète Euphor, laquelle a été détruite par l’empire Vega. Actarus a survécu en fuyant à bord de Goldorak, un robot géant. Il se réfugie sur Terre où le docteur Procyon l’accueille. Avec lui et quelques amis, dont Alcor (qui n’est autre que le pilote de Mazinger), il défend la Terre contre Vega. D’autres alliés viendront l’épauler. Une histoire simple, mais assez efficace.