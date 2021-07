Forfait 130 Go à petit prix : profitez vite de cette offre Cdiscount Mobile pour la fin des soldes

La fin des soldes d'été 2021 approche et Cdiscount Mobile propose de profiter d'un forfait 130 Go à petit prix. Jusqu'à ce mardi 27 juillet, le forfait Cdiscount Mobile avec 130 Go est à seulement 7,99 euros par mois. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que les soldes été Cdiscount 2021 se termineront dans quelques heures, le site marchand français dégaine une offre mobile pas chère avec une enveloppe de données très intéressante.

Jusqu'à ce 27 juillet 2021, Cdiscount Mobile permet de souscrire à un forfait mobile 130 Go à 7,99 euros par mois durant un an. Au terme la période de douze mois, le prix mensuel du forfait passe à 20,99 euros. L'offre étant sans engagement, il sera possible de voir forfait plus ou moins avantageux chez un autre opérateur. En plus des 130 Go de données mobiles, le forfait en question contient des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il y a également des appels, SMS et MMS pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web de 13 Go. Les destinations concernées incluent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

La carte SIM est au prix unitaire de 10 euros et Cdiscount permet de conserver son numéro de mobile actuel. Si l'offre Cdiscount Mobile ne correspond pas aux attentes, n'hésitez pas à découvrir notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment.