Pixel 6 : Fnac/Darty baisse le prix du smartphone 5G de Google

Le Pixel 6 est à l'honneur chez le groupe Fnac/Darty. En ce moment, le smartphone 5G de Google bénéficie de 40 euros de réduction par rapport à son prix conseillé sur les sites des deux e-commerçants français. Focus sur ce nouveau deal issu de la téléphonie !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 6 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 6 (DARTY)

Si vous souhaitez vous offrir le Pixel 6 compatible avec la 5G et que vous cherchez une offre promotionnelle, c’est peut-être le bon moment de jeter un oeil à ce bon plan Fnac/Darty.

Actuellement, les deux sites e-commerce français proposent le smartphone de Google au tarif de 609 euros au lieu de 649 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 40 euros de la part du groupe Fnac/Darty. À titre d'information, l'achat du téléphone permet d'obtenir 4 mois offerts à la plateforme de streaming Deezer et il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison du produit à domicile.

Présenté par Google en octobre 2021, le Pixel 6 est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (non extensible), d'un processeur Google Tensor (5 nm), d'une batterie de 4614 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 50 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Google Pixel 6.